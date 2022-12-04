Секс-игрушки и зуб мамонта: в ломбардах Польши рассказали, какие странные вещи им приносят и что сдают украинцы

В Польше значительным спросом пользуются ломбарды, 65% посетителей которых объясняют, что пришли туда из-за усложнения материального положения, связанного с локдауном из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет ukrayina.pl.

В то же время после начала полномасштабной войны в ломбардах Варшавы среди клиентов стало больше беженцев из Украины. По словам работницы одной из местных сетей, преимущественно украинцы продают золото и украшения.

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Как правило, забирают эти вещи позже. Кроме того, сдают часы и даже игрушки.

"Есть люди без фантазии, они приносят такие вещи и пытаются их вдавить. Все чаще в ломбарде появляются новые вибраторы. Сейчас на рынке много качественных товаров такого типа, и они пользуются спросом", — говорит Эвелина.

Владелец ломбарда в Битоме Веслав Маковский рассказывает, что клиенты приносили даже зуб мамонта, разнообразные сабли, мраморный телефон 70-х годов, кристаллы, графины.

Как утверждает владелец одного из ломбардов в Щецине, после 24 февраля наплыв клиентов не фиксируется. Он говорит, что люди чаще всего приносят строительные инструменты, телефоны, телевизоры.

"За последние месяцы я не вижу большого трафика, потому что людям нечего продавать. Хотят, но не имеют. Бывает, что приносят старые телефоны, а мы этого не принимаем", – говорит мужчина.

Отмечается, что бывают случаи, что в ломбарды приходят мошенники. К примеру, они приносят телефоны, купленные в кредит, которые через несколько месяцев становятся заблокированными и непригодными.

"Однажды один человек продал нам несколько ноутбуков. Через месяц за ними приехала полиция, оказалось, что он их угнал с транспорта", – рассказывает Эвелина.

Напомним, в Польше украинцы все чаще берут кредиты – больше всего на жилье. По состоянию на конец сентября 2022 года украинцы взяли кредитов в Польше на 6,34 млрд злотых.

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