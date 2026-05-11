Секс между уроками: 25-летняя учительница устроила интимные встречи с подростком в хозяйственном помещении школы

Молодая учительница Марис Николс оказалась за решеткой после того, как правоохранители разоблачили ее интимную связь с учеником. По версии следствия, свидания проходили прямо в стенах учебного заведения.

© Freepik

В штате Джорджия (США) разгорелся громкий скандал вокруг 25-летней учительницы средней школы, обвиняемой в растлении несовершеннолетнего ученика.

Об этом пишет Daily Star.

Молодая учительница биологии и менеджер футбольной команды Марис Николс оказалась за решеткой после того, как правоохранители разоблачили ее интимную связь с учеником. По версии следствия, свидания проходили прямо в стенах учебного заведения — в одном из хозяйственных помещений школы.

Учительница обвиняется в том, что она дважды занималась сексом с одним и тем же учеником — один раз 23 апреля в школьном шкафу и один раз 2 мая в машине в конце подъездной дороги в Дугласвилле.

Что интересно, Марис Николс является выпускницей Университета Либерти, консервативного частного евангельского христианского учреждения.

В США встревожены ростом случаев незаконных сексуальных отношений учителей с учащимися. Согласно отчету, между 2014 и 2019 годами было зарегистрировано более 500 случаев неправомерного поведения учителей, причем почти каждый десятый ученик претерпел ту или иную форму сексуальных притязаний со стороны преподавателя. Только в 2023 году около 350 педагогов были арестованы за преступления, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Ранее мы писали, что 13-летняя школьница забеременела после игры в русскую рулетку и не знает, кто отец.

