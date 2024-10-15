Секс-рабыню, захваченную в плен в 11-летнем возрасте, освободили через 10 лет благодаря видео в TikTok

Одно видео в TikTok от секс-рабины ИГИЛ, похищенной в детстве, привело к тайной спасательной операции, чтобы вызволить ее из плена.

Об этом пишет The Sunday Times.

21-летняя Фавзия Амин Сейду почти отчаялась на спасение после десяти лет жестокого плена в ИГИЛ.

Жизнь молодой езидской девушки превратилась в ужас в возрасте 11 лет, когда ее похитили в Ираке в 2014 году. В том году экстремистская группировка одержала победы по всей стране, в том числе захватила Мосул и Тикрит.

Теперь спасатели Фавзии – автодилер по прозвищу "еврейский Шиндлер" и израильский солдат – впервые раскрыли детали этой драматической операции.

Но над свободой Фавзии нависло темное облако, поскольку двое ее детей остались в плену.

Видео Фавзии в TikTok

После десяти лет плена, изнасилований, издевательств и принуждения выйти замуж за боевика старше ее более чем на десять лет, Фавзия сняла смелое видео в TikTok с просьбой о помощи.

В видео, опубликованном в сентябре в прошлом году, она попросила кого-нибудь связаться с езидской активисткой Надей Мурад, умоляя зрителей "помочь ей". Она сказала: "Я очень устала, меня преследуют не только их мужчины, но и женщины и дети... Они могут напасть на меня, убить меня... Это действительно невыносимо".

Мама Фавзии считала, что ее ребенка уже давно убили, пока не наткнулась на его интервью на курдском телеканале, вышедшем после ролика в TikTok. Чудом Фавзия выжила после многих лет заключения и перевозок через границы, которые совершали ее обидчики.

Как 11-летняя девочка стала женой боевика ИГИЛ

Детство Фавзии жестоко оборвалось, когда Исламское государство терроризировало его родной район Синджар на севере Ирака. В августе в 2014 году боевики ИГИЛ убили мужчин и похитили тысячи молодых женщин и девушек, а Фавзию отвезли на невольничий рынок в Мосуле. По данным газеты, ее неоднократно насиловали и продавали между разными боевиками. После женитьбы на 24-летнем палестинце из Газы, который, как утверждается, был членом ХАМАСа, ее отвезли в оплот ИГИЛ в Ракке. Молодую девушку заставляли "спать с ним" и накачивали обезболивающими препаратами, рассказала она курдскому телеканалу Rudaw.

Фавзия Сейду до похищения

Через год после похищения она родила мальчика, а потом дочь.

Когда в конце 2018 года во время боев между "Исламским государством" и курдскими силами погиб ее муж, Фавзия попала в печально известный лагерь для жен "Исламского государства" Аль-Хавль.

Фавзия и ее дети оказались в Газе после того, как семья боевика ИГИЛ организовала проход через тайные тоннели из Египта в незаконно заблокированный сектор Газа.

Она отчаянно стремилась выбраться из лагеря, чтобы спасти жизнь своих детей, потому Фавзия согласилась. Однако в городе Рафах в Газе она столкнулась с еще большими издевательствами со стороны семьи мужа, что привело к передозировке.

Самое сложное спасение

Фавзия опубликовала свое видео в TikTok за несколько недель до смертоносной атаки ХАМАС 7 октября, за которой последовали израильские авиаудары, разорившие Газу и убившие десятки тысяч мирных жителей.

В это время Стив Маман начал действовать, чтобы попытаться вывезти Фавзию из Газы после того, как ее семья связалась с ним. Маман – марокканско-канадского торговца ретро-автомобилями и бизнесмена – окрестили "еврейским Шиндлером" за то, что он спас 140 езидских женщин и девушек из рук ИГИЛ. Но вывезти Фавзию в безопасное место было "самым трудным и сложным из всех спасений", — признался он в интервью газете. Он сравнил эту миссию с "чем-то вроде Холокоста", добавив, что "геополитическая ситуация на самом деле все усложнила". Ситуация еще больше усугубляется тем, что Израиль и Ирак не имеют дипломатических отношений.

Он сказал: "Вы можете подумать, что страны могут отложить в сторону свои разногласия, чтобы помочь маленькой девочке, которую похитили в 11 лет и которая страдает. Но самое прекрасное, что в конце концов они это сделали".

Фавзия и Стив / Фото: Steve Maman/Facebook

Маман смог заочно оформить временный проездной документ для Фавзии через консульство Ирака в Иордании, использовав ее фотографию из одного из их скайп-чатов, и пролоббировал ее осовобождение в израильском парламенте. Он смог получить для Фавзии телефон и немного денег, когда семья переехала на север Газы.

В это время офицер ЦАХАЛа бригадный генерал Элад Горен и его команда связались с ней, чтобы выяснить, как ее вывезти. У них было три варианта: Фавзия могла сама добраться КПП Керем-Шалом, отправить солдата ЦАХАЛ для ее сопровождения или отправить "доверенное лицо из Газы, чтобы тайно забрать ее". Команда остановилась на последнем варианте.

Ранним утром 1 октября Фавзии сказали, чтобы она была готова за шесть часов до того, как ее заберут и отправят в нервное путешествие.

Фавзия Сейду / Фото: Iraqi Ministry of Foreign Affairs

Наблюдавший за поездкой с диспетчерской Горен сказал: "Мы отправили беспилотники, чтобы сопровождать машину с воздуха, и проложили ее маршрут так, чтобы она обходила дороги, на которых орудуют боевики ХАМАС и преступники".

Офицер сказал, что "есть разница между палестинцами и иностранцами, между местными жителями и продававшимися ХАМАС", когда его спросили о тысячах убитых и раненых палестинских женщин и детей в результате израильских авиаударов, в том числе и во время атаки на школу.

"Мы эвакуировали более 4 000 палестинцев, нуждающихся в медицинской помощи", — сказал он изданию.

Для Фавзии возвращение омрачено смертью ее отца всего за два месяца до ее спасения, разрушением ее семейного дома в Герасике и будущим оставшихся там детей. Маман объяснил: "Она любила этих детей. Теперь она свободна, она думает о них и чувствует, почему она не могла взять их с собой. Но ведь они дети ХАМАСа. Они бы ни за что не позволили ей забрать их... И езиды не приняли бы ее с собой".

Напомним, недавно в Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ. Он семь лет скрывался от правосудия.

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