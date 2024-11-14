Секс с несовершеннолетними и блокирование помощи Украине: Трамп назвал имя нового генпрокурора

Мэтт Гетц не только ярый критик Украины, но и имеет скандальную биографию и связан с секс-скандалами.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился со своим кандидатом на должность генерального прокурора. Он предлагает назначить конгрессмена от Флориды Метта Гетца.

Однако биография нового потенциального генпрокурора достаточно скандальна. Что известно о Мэтте Гетце, разбирался ТСН.ua.

"Мэтт защитить наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит крайне разрушенную веру и доверие американцев в Министерство юстиции", – заверил Трамп.

По информации CNN, Гетц имеет относительно ограниченный опыт юриста-практика, если сравнить с предыдущими генпрокурорами, которые имели опыт работы судьями или известными национальными адвокатами. Большую часть профессиональной карьеры после окончания юридической школы он провел как политик.

Отношение к Украине

В феврале 2023 года он инициировал резолюцию, которая призвала прекратить военную и финансовую поддержку Украины и обвинял администрацию Байдена в якобы подпитке коррупции в нашей стране. Также Гетц голосовал против закона о лендлизе для Украины. В 2024 году политик активно выступал против закона о дополнительной помощи Украине.

4 октября 2023 года Гетц инициировал процесс отправки тогдашнего спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти в отставку. Это парализовало процесс голосования за выделение помощи Украине на длительное время и повлекло за собой серьезный раскол среди республиканцев.

Гетц также постоянно озвучивал российские нарративы о том, что помощь Украине приведет к эскалации войны.

Секс с несовершеннолетними и подозрения в секс-торговле

Как сообщает Вild, по конгрессмену с 2023 года продолжается расследование Комиссии по этике Конгресса США. Речь идет о подозрении в торговле людьми в целях сексуального насилия. Основанием является хвастовство, которое он занимался сексом с несовершеннолетними. По делу фигурировала 17-летняя девушка.

Коллега по партии предъявил Гетцу обвинения в том, что он показывал коллегам в Палате представителей фотографии и видео девушек, с которыми "спал". Говорят, он также хвастался, что смешал сексуальные усилители в энергетические напитки и выпил их, "чтобы продержаться всю ночь".

Сам политик отрицает эти обвинения.

"Я не получил (о назначении Гетца – Ред.) ни одного хорошего комментария", — сказал представитель Республиканской партии Дон Бэкон из Небраски.

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