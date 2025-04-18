Секс-скандал: 13-летняя школьница забеременела после игры в "русскую рулетку" и не знает, кто отец

13-летняя девочка забеременела после сексуальной «русской рулетки» в школе / © www.credits

Реклама

В Бразилии 13-летняя школьница забеременела после того, как сыграла со сверстниками в групповую сексуальную русскую рулетку и не знает, кто отец ребенка.

Об этом пишут бразильские издания Dol и Вandab.

О необычной сексуальной практике среди подростков рассказала бразильская учительница Андреа Вермонт на подкасте у блоггеров. По ее словам, случай произошел в престижной частной школе.

Реклама

Как оказалось, подростки играли в необычную интерпретацию русской рулетки. Суть забавы состоит в следующем: парни с эрегированными пенисами сидят на стульях, после чего девушки по очереди садятся на них сверху.

Учительница сказала, что ученица провела тест на беременность и обнаружила, что беременна. Поскольку другие подростки стали насмехаться, Андреа оказывал девушке психологическую поддержку. Однако на вопрос, встречается ли она с отцом ребенка, педагог получила неожиданный ответ:

«Честно говоря, я даже не знаю, от кого я забеременела», — сказала ученица.

Во время игры подростки не использовали средства контрацепции. Теперь будущая мать даже не может ответить, кто отец ребенка. По словам Андреа, другие девушки также участвовали в этой игре.

Также учительница рассказала, что по ее данным, в 14 лет большинство бразильских подростков уже живут активной половой жизнью, а 80% из них не используют презервативов. Кроме того, она утверждает, что многие девушки занимаются анальным сексом, чтобы родители не узнали о потере девственности во время медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что во Львове судили бабушку из-за секс-видео внуков.