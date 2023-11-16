Секс-скандал в Польше: священник 12 лет насиловал алтарника и обвинил его в "соблазнении"

В Польше обвинили священника в том, что он 12 лет насиловал алтарника. Тогда он был подростком и прислуживал в храме.

Об этом пишет польское издание Onet.

Священник дал родителям мальчика 500 злотых за молчание

В 2015 году бывший алтарник Шимон обратился в католическую церковь с сообщением, что он годами подвергался сексуальному насилию со стороны священника. Однако курия не спешила рассматривать его жалобу. Тогда он обратился к правоохранителям и начал общаться с журналистами.

Шимон рассказал, что он рос в неблагополучной семье, а потому начал общаться со священником. Когда служитель церкви начал к нему приставать, мальчик обо всем рассказал родителям. Священник извинился и дал родителям мальчика 500 злотых.

Священник и дальше издевался над подростком, но все это умалчивали

Алтарник рассказывал, что священник давал ему алкоголь и насиловал годами, а все это замалчивали. Однажды Шимон пошел к исповеди и рассказал все другому священнику и тот посоветовал обратиться в курию.

После обвинений священника отстранили от службы, но он продолжал отправлять мессы в другом храме.

Священник заявлял, что "его спровоцировали"

Издание Onet утверждает, что во время канонического разбирательства, которое закончилось его отстранением от священства, отец Кшиштоф Г. признал, что имел сексуальный контакт с алтарным мальчиком. Он утверждал, что алтарник спровоцировал его, потому что "был одет вызывающе".

Когда началось следствие прокуратуры, бывший священник уже не признавал своей вины. В свою очередь, Познанская курия, которая имела доказательства, разоблачающие священнослужителя, не захотела передавать их прокуратуре.

Священнику грозит суровое наказание

Несмотря на препятствия со стороны Познанской курии, прокуратура Ходзежа подала обвинительный акт против бывшего священника. В 2020 году она обвинила его в том, что он несколько раз изнасиловал Шимона, воспользовавшись его зависимым положением и сложной жизненной ситуацией. Обвинительный акт касается действий в период с 2001 по 2013 гг. Во время следствия священник не признал себя виновным. Он заявил, что является гомосексуалистом, но никогда не причинял вреда Шимону.

15 ноября в суде в Ходзеже завершился уголовный процесс против бывшего священника. Обвинение требует для него 13 лет лишения свободы.

"Если суд согласится с выводами прокурора, это, вероятно, будет самый суровый приговор в истории польского правосудия для бывшего священника, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Приговор будет объявлен в среду 29 ноября", - пишет польское издание.

Напомним, в польском городе Домброве Гурничий священники в храме устроили оргию с мужем-проституток.

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