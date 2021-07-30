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Секс-скандал вокруг экс-кардинала и суд Йоханссон с Disney. Пять новостей, которые вы могли проспать

Секс-скандал вокруг экс-кардинала и суд Йоханссон с Disney. Пять новостей, которые вы могли проспать

Лишенный сана кардинал Теодор МакКаррик / Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Ровенской области в селе Кошмаки Вараського района повесился 9-летний мальчик. Дети нашли брата повешенным на веревке от качели. Читать дальше ->
  • В США бывшего кардинала Теодора МакКаррика, лишенного сана за сексуальное насилие, обвинили в изнасиловании подростка во время свадебного приема в Массачусетсе в 1974 году. Читать дальше ->
  • В столице Японии Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры-2020, три дня подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Читать дальше ->
  • Израиль первым в мире объявил о начале кампании по получению третьей дозы вакцины от COVID-19 людьми старше 60 лет. Читать дальше ->
  • Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в четверг, 29 июля, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Walt Disney Co. Читать дальше ->