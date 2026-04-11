Секс со 120 мужчинами по принуждению: 61-летнего обвиняют в насилии над женой

В шведском городе Хернесанд судят 61-летнего мужчину, три года заставлявшего жену к сексу с другими. Следствие установило, что он организовал встречи с более чем 120 мужчинами. Чтобы контролировать женщину, он использовал наркотики, камеры наблюдения и угрожал ей убийством.

Об этом пишет BBC.

Что известно о деле

По материалам дела, все происходило с 2022 по 2025 год на отдаленной ферме. Прокуроры говорят, что мужчина искал клиентов в интернете и те приезжали со всей Швеции, чтобы заплатить за секс с его женой.

Для контроля над жертвой подсудимый использовал:

Наркотические вещества для подавления свободы и расширения границ женщины;

Социальную изоляцию и удаленность жилья;

Систему видеонаблюдения , фиксировавшую половые акты;

Жестокие угрозы, в частности обещания сжечь ее заживо или отрезать пальцы.

Позиция сторон и ход процесса

Подсудимый отрицает вину. Его защитница Мартина Михаэльсдоттер Ольссон заявила, что клиент не согласен с версией прокуратуры и утверждает, что встречи проходили добровольно, а он только помогал в их организации.

В то же время прокурор Ида Аннерштедт отмечает циничность действий мужчины.

«Он использовал ее особенно уязвимое положение и страх перед ним, чтобы нормализовать свое принудительное поведение», — заявила она изданию Expressen.

В качестве доказательств обвинения планирует предоставить записи камер наблюдения, онлайн-чаты, записи в календарях и данные о платежах.

Международный резонанс и другие фигуранты

Дело уже сравнивают с процессом француза Доминика Пелико. Суд в Хернесанди проходит в закрытом режиме для защиты анонимности потерпевшей, которая после обращения в полицию развелась с мужем.

Кроме главного фигуранта, правоохранители идентифицировали 120 мужчин, имевших сексуальные контакты с женщиной. Однако обвинения выдвинуты только 28 лицам. Большинство из них отрицают факт оплаты или совершения сексуальных действий. Мужчине инкриминируют серию изнасилований, нападений и принуждение к сексуальным услугам.

