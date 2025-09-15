Секс-вечеринки с извращениями и таинственные смерти девушек в Дубае: разоблачен организатор

Организатор секс-вечеринок в Дубае Чарльз Мвесигва / © BBC

Реклама

Журналисты идентифицировали мужчину, который организовывал «экстремальные секс-вечеринки» в элитных районах Дубая. Он обманом заманивал молодых женщин из Уганды на работу, а затем эксплуатировал их.

Об этом пишет BBC.

Чарльз Мвесигва, называющий себя бывшим водителем автобуса из Лондона, признался журналисту под прикрытием, что может организовать женщин для секс-вечеринки за 1000 долл. и более, отметив, что большинство из них готовы делать «почти все», чего требуют клиенты.

Реклама

Слухи о скандальных секс-вечеринках в Дубае существуют давно. Хештег #Dubaiportapotty набрал более 450 млн просмотров в TikTok, где ходят слухи об инфлюенсершах, которые якобы зарабатывают на экстремальных сексуальных практиках.

Однако расследование BBC World Service показало гораздо более мрачную реальность. Молодые женщины из Уганды рассказали, что их обманом заманили в Дубай: они верили, что будут работать в супермаркетах или отелях, но оказались втянутыми в сеть Мвесигвы.

По крайней мере один его клиент регулярно требовал унизительных действий, вспоминает Мия (имя изменено): он заставлял женщин терпеть унижения, связанные с испражнениями.

Мвесигва все отрицает, утверждая, что лишь помогал с жильем и приглашал женщин на вечеринки благодаря «состоятельным друзьям».

Реклама

Секс-рабство в Дубае и смерти девушек

Расследование также связало его с двумя трагическими смертями женщин, которые выпали с высотных зданий. Хотя официально это назвали самоубийствами, друзья и родные сомневаются в объективности следствия.

Одной из жертв была Моник Карунги. По словам свидетелей, она жила вместе с десятками женщин, которые работали на Мвесигву.

«Это место было как рынок… Там было около 50 девушек. Она была несчастна, потому что ожидания не совпали с реальностью», — вспоминает Кейра.

Сестра Моник, Рита, рассказала, что та ожидала работу в супермаркете. А Мия добавила: «Когда я сказала, что хочу вернуться домой, он [Мвесигва] вел себя жестоко».

Реклама

Моник Карунги, которая погибла в Дубае, упав с высотного здания

По словам женщин, попав в Дубай, они сразу становились «должницами».

«Деньги за билеты, за визу, за жилье, еду», — объясняет Мия, отмечая, что долги росли в разы, заставляя женщин соглашаться на любые услуги.

Мия и другие свидетели рассказали, что среди клиентов преобладали богатые европейцы с экстремальными фетишами.

«Клиент испражняется на девушек и заставляет есть дерьмо»

«Есть один клиент, он испражняется на девушек. Он испражняется и заставляет их есть дерьмо», — сказала Мия.

Реклама

Другая женщина, Лекси, подтвердила: «Был клиент, который сказал: „Мы платим тебе 15 000 дирхамов ОАЭ (4 084 доллара), чтобы изнасиловать тебя группой, помочиться на твое лицо, избить тебя, и дополнительно 5 000 (1 361 доллар) — за то, чтобы снять на видео, как ты ешь фекалии“.

Лекси убеждена, что за этим стоит и расизм.

«Каждый раз, когда я говорила, что не хочу этого делать, казалось, это их еще больше возбуждало. Они хотели, чтобы кто-то плакал, кричал и убегал. И этот человек, по их мнению, должен был быть черным», — рассказала женщина.

Когда она обратилась в полицию, ей ответили: «Вы, африканцы, сами создаете проблемы друг для друга. Мы не хотим вмешиваться».

Реклама

Журналисты выследили организатора секс-вечеринок: что он рассказал

Журналисты смогли отследить Мвесигву до района Jumeirah Village Circle. Во время разговора с журналистом под прикрытием он сказал: «У нас есть примерно 25 девушек… они могут делать почти все». По словам Мвесигвы, цена стартует от 1000 долл., но за «сумасшедшие вещи» придется платить больше.

«Я мог бы выиграть в лотерею миллион фунтов, но все равно делал бы это… это стало частью меня», — признался мужчина.

Бывший менеджер его сети Трой подтвердил, что Мвесигва подкупает охрану клубов и использует подставных лиц для аренды квартир.

«Я слышал о таких видах секса, которые никогда в жизни не видел… [У женщин] нет выхода», — сообщил Трой.

Реклама

Трагическая смерть Моник в мае 2022 года, а также Кейлы Бирунги годом ранее, вызвала немало вопросов. Семьи не смогли получить полных данных из расследований, а тело Моник, вероятно, похоронено на кладбище для «неизвестных».

Последнее селфи, которое Моник опубликовала перед смертью / © Instagram

Уганда имеет развитую индустрию трудовой миграции, которая приносит миллиардные прибыли, но для многих женщин поездка за границу оборачивается эксплуатацией.

«У нас есть случаи людей, которым обещали работу, скажем, в супермаркете, а потом [этого человека] продают как проститутку», — рассказала активистка Мариам Мвиза.

«Все видят смерть Моник. Но кто подумает о тех девушках, которые еще живы? Они до сих пор там. И до сих пор страдают», — отметил родственник Моник Майкл.

Реклама

На все обвинения Чарльз «Эбби» Мвесигва ответил, что они вымышлены.

«Все это — ложные обвинения… Я просто человек, который любит вечеринки и приглашает богатых людей за свои столы», — сказал мужчина.

Журналисты BBC обратились в полицию Дубая по делам Моник Карунги и Кейлы Бирунги, но ответа так и не получили.

К слову, ранее украинская модель Мария Ковальчук, которую весной нашли без сознания в Дубае со сломанными руками и ногами, дала интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Ковальчук рассказала, что приехала на отдых, а злоумышленниками были знакомые, которые угрожали ей и не выпускали из номера. Украинка утверждала, что убежала, но потом ее память обрывается. Модель предполагает, что ее избили или сбросили с высоты. Среди подозреваемых — сын донецкого бизнесмена и граждане России и Беларуси. Полиция Дубая считает, что это было падение, тогда как Украина рассматривает версию торговли людьми.