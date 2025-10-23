"Сексуальная война" за тайны Кремниевой долины: как Китай и Россия воруют технологии у США

Китай и Россия используют женщин-шпионок

Спецслужбы Китая и России используют привлекательных женщин для соблазнения и шпионажа по специалистам Кремниевой долины, являющейся частью более широкой гибридной кампании по краже американских технологических секретов. Эта тактика, известная как «медовая ловушка» или «сексуальная война» , позволяет иностранным оперативникам получать доступ к конфиденциальной информации.

Об этом изданию The Times рассказали инсайдеры отрасли и эксперты по контрразведке.

Брак с мишенью: «медовая ловушка» как пожизненная операция

Эксперты по контрразведке предупреждают, что эта стратегия выходит за рамки обычного кратковременного шпионажа. По их словам, иностранные агенты женятся на своих мишенях и даже рожают от них детей. Соглашаясь на такую жизнь, они подписывают контракт на «пожизненную операцию по сбору информации» .

Один бывший сотрудник контрразведки рассказал о случае «красивой» российской женщины, вышедшей замуж за американского коллегу в аэрокосмической компании. Расследование показало, что она училась в «российской школе мягкой силы» и, хотя изначально появилась в США как эксперт по криптовалюте, действительно стремилась проникнуть в военное и космическое инновационное сообщество. Ее муж об этом ничего не подозревал.

«Появиться, жениться на цели, родить детей с целью — и проводить пожизненную операцию по сбору информации, об этом слишком неприятно думать, но это очень распространено», — прокомментировал бывший чиновник.

Джеймс Малвенон, директор по стратегической разведке в компании Pamir Consulting, отметил, что «сексуальная война» является «настоящей уязвимостью» для США, поскольку американская культура не позволяет использовать такую тактику, которая дает противникам «ассиметричное превосходство».

Гибридная экономическая война: от стартапов до LinkedIn

Китай и Россия отказались от тактики действовавших в тени профессиональных шпионов и теперь используют подход, охватывающий все общество, привлекая обычных граждан: инвесторов, бизнесменов, академиков и криптоаналитиков.

Потери экономики США от кражи коммерческой тайны оцениваются в 600 миллиардов долларов в год. Эксперты назвали несколько методов, которые используются для кражи интеллектуальной собственности (ИС):

Конкурсы стартапов: Китай проводит международные питч-конкурсы на территории США, где основатели делятся бизнес-идеями и интеллектуальной собственностью. Победители получают награды и инвестиции при условии, что они перенесут свою ИС в Китай. Один из участников рассказал, что его заставляли носить микрофон и следили за ним во время мероприятия. Финансирование стартапов: Китайские венчурные капиталисты целенаправленно инвестируют в американские стартапы, ранее финансировавшиеся Министерством обороны США. Это приводит к тому, что процент иностранного владения пересекает порог, и Пентагон больше не может производить инвестиции, что фактически отсекает правительство США от инновационной интеллектуальной собственности. Малвенон назвал это "драфтингом". Прямая вербовка: Мужчины, работающие в сфере технологий, получают «огромное количество очень изощренных запросов в LinkedIn от того же типа привлекательных молодых китайских женщин».

«Это Дикий Запад. Китай нацеливается на наши стартапы, наши академические учреждения, наших инноваторов… и мы даже не вышли на поле боя», — подытожил Джефф Стофф, академик по безопасности и бывший аналитик правительства США.

Напомним, контрразведка Великобритании предупредила политиков о росте угрозы шпионажа со стороны России, Китая и Ирана. Британские спецслужбы предупредили, что иностранные агенты пытаются установить влияние среди чиновников и получить конфиденциальные данные.