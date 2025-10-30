Сексуальные действия без согласия — изнасилование: во Франции приняли исторический закон после громкого дела

Франция приняла закон, защищающий жертв сексуального насилия / © unsplash.com

Французский парламент окончательно одобрил поправки, вносящие понятие согласия в юридическое определение сексуального насилия и изнасилования. Теперь любой сексуальный акт без согласия считается изнасилованием.

Об этом сообщает BBC.

Ранее французское законодательство определяло изнасилование только как «любую форму сексуального проникновения, совершенное с применением насилия, принуждения, угроз или внезапности». Теперь закон уточняет, что согласие должно быть «свободным, осознанным, конкретным, предыдущим и может быть отозвано», а молчание или отсутствие реакции не могут считаться согласием.

Эти изменения стали следствием громкого дела Жизель Пелико, которое более десяти лет ее муж усыпил наркотиками и позволял десяткам мужчин насиловать, пока она была без сознания. Во время судебного процесса в 2024 году 50 человек признали виновными в сексуальном насилии или изнасиловании.

Многие обвиняемые пытались оправдаться тем, что не знали об обморочном состоянии женщины и якобы не намеревались совершать преступление. Принятый закон делает невозможными подобные оправдания, ведь теперь ключевым является именно наличие согласия, а не «намерение».

Авторами поправки стали депутат от «зеленых» Мари-Шарлот Гарен и центристка Вероник Риотон, которые назвали принятие закона «исторической победой» и важным шагом в борьбе с сексуальным насилием.

Несмотря на поддержку документ вызвал дискуссии. Часть критиков опасалась, что новая норма якобы превратит интимные отношения в «контракты» или что пострадавшей стороне будет сложнее доказать отсутствие согласия. Однако Государственный совет Франции поддержал законопроект, отметив, что он «четко подчеркивает, что сексуальные действия без согласия нарушают основополагающий принцип личной и сексуальной свободы».

Поправка одобрена после длительных межпартийных дебатов: за окончательное принятие в Сенате проголосовали 327 депутатов, еще 15 воздержались.

Напомним, ранее во Франции за организацию изнасилований его жены Жизель осужден 71-летний Доминик Пелико. Он отбывает 20-летний срок заключения за организацию групповых изнасилований своей эксдружины Жизель Пелико, подозревают еще в двух преступлениях. Среди новых обвинений — изнасилование и убийство риелторки Софи Нарме в Париже 4 декабря 1991 года.