Сексуальные пытки в тюремной больнице Саратова: опубликовано жуткие фото

В больнице для больных туберкулезом заключенных практиковали наказание в виде изнасилования деревянной шваброй.

Российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал жуткие фотографии со сценами сексуального насилия над заключенными в туберкулезной больнице в городе Саратове.

Видео, на котором демонстрируются эти фото, опубликованы на официальном YouTube-канале правозащитной организации.

Всего в ролике пять фотографий, на которых скрыты лица. На одной из них голый мужчина с закрытым марлевой повязкой пахом лежит на полу в позе распятого, а вокруг него стоят люди в черном, которые растягивают в стороны привязанные к его рукам бинты.

На втором фото — голый человек, ноги которого раздвинуты и привязаны к больничной койке. Над ним, держа в руке какой-то тюбик, нависает другой человек.

На третьем фото — секс между двумя мужчинами. На четвертом человек оттягивает резинку трусов, стоя за спиной голого мужчины, перегнувшегося через спинку кровати. На последнем фото — четверо голых мужчин с татуировками выстроились перед камерой, держа друг друга за гениталии.

Все фотографии сопровождаются подписью: "Кабинет начальника отделения".

Как сообщает издание "Медиазона", ранее заключенные и их родственники рассказывали о пытках и вымогательстве в областной туберкулезной больницы №1 (ОТБ-1) управление Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области. По их заявлениям было возбуждены уголовные производства по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью.

Также читайте Навальному не дают спать: юристы политика требуют прекратить пытки и обвиняют Путина

Как свидетельствуют в своих показаниях пострадавшие, со стороны администрации этого учреждения к ним применялись пытки, в частности, в виде изнасилования деревянным черенком швабры или просто деревянными палками.

Потерпевших по делам о насилии в этом учреждении четверо. Они называют одни и те же фамилии насильников — "активистов", официально оформленных в тюремной больнице санитарами и завхозами.

Напомним, ранее во Львове двое подростков 16 и 18 лет три дня пытали двух пенсионеров, якобы за долг в 200 гривен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку