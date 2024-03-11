Секта "Дети Бога": уцелевшая жертва извращенного культа рассказала об оргиях и педофилии (фото)

Считается, что около 15 000 человек были "Детьми Божьими" во время расцвета культа, который оказывал влияние по всему миру и привлекал людей под видом любви и Иисуса.

Уцелевшая жертва извращенного культа, поклонявшегося с массовыми оргиями, рассказала об ужасе педофилии и какой была там жизнь.

Об этом пишет The Sun.

36-летняя Даниэлла Местянек Янг прилагает все усилия, чтобы пролить свет на ужасы, с которыми она столкнулась в секте "Дети Бога" и ее сексуально ориентированных лидеров. Она была дочерью одного из таких высокопоставленных членов секты, но ей удалось сбежать, когда ей было 15 лет.

Сейчас она живет в Вашингтоне, но ее дедушка до сих пор руководит финансами секты, которые, по ее словам, исчисляются сотнями миллионов долларов.

Она рассказала в интервью: "Это стало известно как сексуальный культ".

Даниэлла Янг / Фото: Instagram/@daniellamyoung_

Даниэлла является автором книги "Некультурная" – мемуаров, в которых рассказала о ее пребывании в этой ужасной организации, где она испытала физическое и сексуальное насилие со стороны членов группы. Группа была основана в 1968 году как "Подростки за Христа", которую бывший священник Дэвид Берг заклеймил как привлекательное место для изгнанников и хиппи.

Считалось, что около 15 000 человек были частью этой организации во время ее пика, 130 колоний были разбросаны по всему миру, но, по словам Даниэллы, она учила своих последователей, что внешний мир есть злом. Она отметила случаи программирования телесных наказаний и медицинской халатности.

Она согласилась с показаниями пары британцев, выживших в 2018 году и назвавших это место "адом на земле".

Дэвид Берг / Фото: mirror.co.uk

Мама Даниэллы, по ее словам, была вынуждена выйти замуж за 39-летнего мужчину, когда ей было всего 13 лет, отметив, что это "все было связано с трудом и торговлей детьми". В 1974 году прокуратура Нью-Йорка определила эту организацию как культ, а ФБР и другие органы власти США расследовали обвинения в жестоком обращении с детьми.

Даниэлла утверждает, что испытала сексуальное насилие в пятилетнем возрасте: "Я пережила очень страшное сексуальное насилие, и я подумала, что если это Божья любовь, то я не хочу иметь с этим ничего общего. Они смотрели, как меня тянул педофил... И меня не было 10 часов. И никто не задавал никаких вопросов".

Даниэлла Янг / Фото: Instagram/@daniellamyoung_

Позже ее мать помогла ей сбежать, помогая добраться до Техаса с одним только паспортом. "Я должна была убежать до 16 лет, потому что в 16 лет от тебя ожидают, что ты будешь заниматься сексом со всеми, кто тебя попросит, и не будешь пользоваться противозачаточным средством, поскольку, конечно, культ хочет, чтобы ты была беременна", – сказала она.

Даниэлла, сейчас воспитывающая дочь, большую часть своего времени посвящает обучению других психологии культа и динамике группового поведения.

Напомним, ранее еще один член секты "Дети Бога" шокировала, как ее трехлетнюю выдали замуж за 67-летнего лидера культа. Она рассказала о своей церемонии.

Читайте также: