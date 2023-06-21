Секта "Дети Бога": женщина шокировала, как ее трехлетнюю выдали замуж за 67-летнего лидера культа

Женщина, рожденная в секте, поделилась подробностями своего брака, где, по ее словам, стала женой в возрасте трех лет.

Об этом пишет Mirror.

40-летняя Серена Келли была олицетворением "Детей Бога" — религиозной организации, основанной Дэвидом Бергом, которая когда-то имела базы во всем мире, в частности, на Филиппинах и в Японии.

Группа, широко осуждаемая как культ, поощряла беспорядочные половые связи среди членов и считала, что дети становятся взрослыми в возрасте 12 лет.

Дэвид Берг / Фото: mirror.co.uk

Серена говорит, что ее отдала в жены Дэвиду Бергу, также известному как отец Дэвид, ее мать Сара, которая была ведущим членом организации, и теперь она рассказала о своей церемонии бракосочетания с 67-летним мужчиной.

Серена с мамой Сарой / Фото: mirror.co.uk

Серена из Остина, штат Техас, сказала: "Я думаю, что самая известная история из моего очень раннего детства с Бергом была, когда я была отдана ему как невеста моей матерью, она привела меня к нему, когда мне исполнилось три года. Сразу после дня рождения. Она посадила меня к себе на колени, он поцеловал меня и сказал целую речь о том, что я буду его навсегда, и мы будем иметь союз. Вещи, которые не имеют смысла для трехлетнего ребенка. Затем он дал мне кольцо, и кольцо было довольно большим, но то, что он сделал, было обмотано лентой вокруг кольца, чтобы сделать его достаточно толстым, чтобы поместиться на моем пальце, и он сказал мне всегда носить кольцо и снимать ленту, когда я стану старше, поэтому кольцо всегда мне подходило. Это довольно больно, что он думал так далеко в будущее. Он уже был женат на нескольких других девочках-подростках, я оказалась самой младшей в три года. Были и другие девочки в возрасте от 12 до 15 лет, которым подарили кольцо, это сердце, которое держат две руки".

Серена с мамой / Фото: mirror.co.uk

Бергу удалось убедить тысячи своих последователей в том, что близится конец света и единственный способ найти спасение – это секс и оргазмы.

Женщины должны быть свободно доступны любому мужчине, который хотел заняться с ними сексом. И тогда Берг издал одно из своих учений – Закон Любви.

В нем говорилось, что любой член культа может заниматься сексом с кем-либо, в том числе детьми.

Мама Серены с Дэвидом / Фото: mirror.co.uk

Серена сказала, что после "брака" она жила вместе со старшими членами группы и годами была свидетелем систематического насилия.

Она утверждала: "В доме Берга я испытывала большое количество сексуальных издевательств, как из-за себя, так и из-за того, что я была свидетелем. В доме Берга все время были оргии, много раз я оставалась одна, чтобы слоняться по дому в одиночестве, потому что были бы пьяные оргии в гостиной. Я плавала в бассейне, а на другом конце бассейна были оргии. Вокруг меня была нагота и сексуальность. Мы были на Филиппинах, и женщины ходили голыми или топлесс, а мужчины ходили в боксерах".

Она рассказала, как Берг жил в отдельном доме, но приходил на игровые занятия, на которых его приходилось называть дедушка.

Серена Келли / Фото: mirror.co.uk

Больше всего ее шокировал "ужасный" запах от него, в котором она позже узнала алкоголь.

"В основном это были поцелуи и объятия в постели, очень неуместны вещи. Были и другие дети, в том числе его собственная дочь и его внучка, моя старшая сестра, было много девочек, которые испытали это. Берг считал, что мы должны придерживаться библейских правил, потому что в Библии считается, что ребенок становится взрослым в 12. Берг буквально сказал, что когда тебе 12 лет, ты уже взрослый, поэтому ты начнешь заниматься сексом со взрослыми и начнешь жить как взрослый, так работай, возьми на себя взрослые обязательства. Они считались достаточно взрослыми, чтобы делать это, и им приходилось заниматься сексом", — добавила она.

Напомним, женщина потеряла сознание после того, как затянулась вейпом незнакомца на фестивале. Ее спасала медсестра из толпы.

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