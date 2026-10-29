Секунды до катастрофы: украинец на бензовозе оказался перед поездом в Польше – видео

Флаг Польши / © Pixabay

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В польской Познани 31-летний гражданин Украины, управлявший автоцистерной с горючим, чуть не попал под поезд. Грузовик оказался между закрытыми шлагбаумами на железнодорожном переезде. Водителю удалось уехать буквально за несколько секунд до прибытия поезда.

Об этом сообщает польское издание ePoznan.pl со ссылкой на полицию и очевидцев инцидента.

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Опасная ситуация произошла на железнодорожном переезде Познань-Воля у трассы DK92. По словам очевидца, из-за пробки бензовоз остановился прямо на путях. В этот момент шлагбаумы начали опускаться, и грузовик оказался заблокированным.

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На видео, которое прислал в редакцию читатель, видно, как один из людей выходит из автомобиля и силой поднимает шлагбаум, чтобы освободить путь бензовоза.

Водителю удалось покинуть переезд в последний момент. Уже через несколько секунд по путям промчался пассажирский поезд сообщением Мокрава — Щецин-Главный.

Инцидент также повредил шлагбаумы и привел к значительным пробкам на трассе DK92.

По информации полиции, за рулем автоцистерны находился 31-летний украинец. После происшествия он вместе со своим работодателем обратился в отделение полиции Познань-Ежице и подтвердил причастность к инциденту, запечатленному на видео.

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Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия. Водителю может грозить штраф до 30 тысяч злотых.

Украинцы в Польше: последние новости

Напомним, в Польше разыскивают 16-летнюю украинку Владу Волошину, которая 24 октября ушла из дома в городе Червонак Великопольского воеводства и скрылась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

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