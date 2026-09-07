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Секунды от трагедии: гонщик рискнул жизнью, чтобы вытащить соперника из огненного авто
Пострадавший гонщик получил многочисленные переломы, но подчеркивает, что обязан спасителю своей жизнью.
Британский гонщик Олли Милрой чудом избежал смерти во время гонки China GT в Шанхае после того, как его Ferrari вспыхнула в результате жесткой аварии. Другой пилот, Лоэк Хартог, мгновенно остановил свой болид, в одиночку погасил пламя и вытащил пострадавшего соперника из огненной ловушки.
Об этом пишет LadBible.
Милрой и его соперник Хартог 5 сентября вышли на старт первой гонки China GT. Приблизительно через 20 минут после начала заезда Ferrari Милроя оказалась под ударом в сторону после столкновения двух других автомобилей. В результате машина вспыхнула. Гонку в Шанхае сразу остановили.
Хартог, увидев охваченный огнем автомобиль, без колебаний оставил свою машину, взял огнетушитель и устремился к Ferrari. Сначала он пытался потушить пламя, а затем вытащил Милроя из автомобиля.
После аварии Милрой опубликовал сообщение в Instagram, в котором рассказал о поступке своего соперника.
«Я все еще жив сегодня вечером — и полностью обязан этому одному человеку. Лоек немедленно остановился, хотя поблизости не было ни маршалов с флагами, ни пожарных, и рискнул своей жизнью, чтобы вытащить меня из автомобиля. Я ничего не помню от момента за 30 секунд до аварии и до часа после нее, но я буду помнить его невероятный поступок мужества до конца жизни. Однажды я расскажу эту историю нашим трем детям, и в их глазах Лоек также будет самым большим супергероем в истории», — сказал Милрой.
По его словам, авария вызвала пять сломанных ребер, перелом ключицы, переломы кисти и пальца, а также ушиб легкого. В то же время гонщик подчеркнул, что «могло быть гораздо хуже».
«Благодарю тебя, Лоек. Сегодня своим бескорыстным поступком ты спас мне жизнь, и я обязан тебе ею», — написал Милрой.
Отдельно он поблагодарил болельщиков за многочисленные слова поддержки. Гонщик заверил, что намерен «восстановиться, поправиться», а впоследствии «вернуться в седло».
Хартог ответил на публикацию своего соперника и отметил, что рад оказаться в нужном месте и иметь возможность помочь.
«Тебе не за что меня благодарить. Я хочу жить в мире, где это не считалось бы проявлением храбрости, а было бы инстинктивной реакцией и других людей. Я очень благодарен, что оказался именно там, где нужно, в нужный момент. Быстрого выздоровления, и мы будем оставаться на тесной связи», — высказался гонщик.
Впоследствии Хартог опубликовал отдельное сообщение, в котором подробнее описал свои действия во время аварии.
«Когда я увидел далеко впереди автомобиль, превратившийся в огромный огненный шар, на самом деле не было ни одного решения, которое нужно было бы принимать. Из того, что я увидел, я искренне считал, что водитель может не выбраться самостоятельно. Я остановился, вышел из машины и направился к автомобилю. Ни момента сомнений не было. Это было ужасно. Были моменты, когда я не знал, смогу ли вообще вытащить Олли. Но эта история не о том, что сделал я, и я уверен, что многие люди в такой же ситуации отреагировали бы точно так же», — рассказал гонщик.
Команда Милроя AAI Motorsport после инцидента объявила, что «больше не будет участвовать ни в какой гонке, организованной China GT».
В команде подчеркнули, что автомобиль оставался охваченным огнем «свыше минуты», и задали вопрос: «Что могло бы произойти, если бы сегодня этот водитель не вмешался?»
В свою очередь, China GT после аварии обнародовала заявление, в котором пообещала провести дополнительный анализ инцидента.
«Мы дополнительно просмотрим и расследуем аварию, а также разработаем более комплексные планы по устранению недостатков в организации соревнований, обеспечении поддержки, реагировании на чрезвычайные ситуации, спасательных и медицинских услугах», — сообщили в China GT.
К слову, во время тренировки по плаванию на реке Саванна в США на 31-летнего Джонатана Бруни напал аллигатор длиной до 1,5 м и вцепился ему в руку. Спортсмен смог спастись благодаря смелому приему. В больнице оказалось, что зубы животного повредили только кожу, не задев мышцы и ткани.