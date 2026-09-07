Секунды от трагедии: гонщик рискнул жизнью, чтобы вытащить соперника из огненного авто

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Британский гонщик Олли Милрой чудом избежал смерти во время гонки China GT в Шанхае после того, как его Ferrari вспыхнула в результате жесткой аварии. Другой пилот, Лоэк Хартог, мгновенно остановил свой болид, в одиночку погасил пламя и вытащил пострадавшего соперника из огненной ловушки.

Об этом пишет LadBible.

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Милрой и его соперник Хартог 5 сентября вышли на старт первой гонки China GT. Приблизительно через 20 минут после начала заезда Ferrari Милроя оказалась под ударом в сторону после столкновения двух других автомобилей. В результате машина вспыхнула. Гонку в Шанхае сразу остановили.

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Хартог, увидев охваченный огнем автомобиль, без колебаний оставил свою машину, взял огнетушитель и устремился к Ferrari. Сначала он пытался потушить пламя, а затем вытащил Милроя из автомобиля.

После аварии Милрой опубликовал сообщение в Instagram, в котором рассказал о поступке своего соперника.

«Я все еще жив сегодня вечером — и полностью обязан этому одному человеку. Лоек немедленно остановился, хотя поблизости не было ни маршалов с флагами, ни пожарных, и рискнул своей жизнью, чтобы вытащить меня из автомобиля. Я ничего не помню от момента за 30 секунд до аварии и до часа после нее, но я буду помнить его невероятный поступок мужества до конца жизни. Однажды я расскажу эту историю нашим трем детям, и в их глазах Лоек также будет самым большим супергероем в истории», — сказал Милрой.

По его словам, авария вызвала пять сломанных ребер, перелом ключицы, переломы кисти и пальца, а также ушиб легкого. В то же время гонщик подчеркнул, что «могло быть гораздо хуже».

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«Благодарю тебя, Лоек. Сегодня своим бескорыстным поступком ты спас мне жизнь, и я обязан тебе ею», — написал Милрой.

Отдельно он поблагодарил болельщиков за многочисленные слова поддержки. Гонщик заверил, что намерен «восстановиться, поправиться», а впоследствии «вернуться в седло».

Гонщик Олли Милрой в больнице после аварии

Хартог ответил на публикацию своего соперника и отметил, что рад оказаться в нужном месте и иметь возможность помочь.

«Тебе не за что меня благодарить. Я хочу жить в мире, где это не считалось бы проявлением храбрости, а было бы инстинктивной реакцией и других людей. Я очень благодарен, что оказался именно там, где нужно, в нужный момент. Быстрого выздоровления, и мы будем оставаться на тесной связи», — высказался гонщик.

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Впоследствии Хартог опубликовал отдельное сообщение, в котором подробнее описал свои действия во время аварии.

«Когда я увидел далеко впереди автомобиль, превратившийся в огромный огненный шар, на самом деле не было ни одного решения, которое нужно было бы принимать. Из того, что я увидел, я искренне считал, что водитель может не выбраться самостоятельно. Я остановился, вышел из машины и направился к автомобилю. Ни момента сомнений не было. Это было ужасно. Были моменты, когда я не знал, смогу ли вообще вытащить Олли. Но эта история не о том, что сделал я, и я уверен, что многие люди в такой же ситуации отреагировали бы точно так же», — рассказал гонщик.

Команда Милроя AAI Motorsport после инцидента объявила, что «больше не будет участвовать ни в какой гонке, организованной China GT».

В команде подчеркнули, что автомобиль оставался охваченным огнем «свыше минуты», и задали вопрос: «Что могло бы произойти, если бы сегодня этот водитель не вмешался?»

В свою очередь, China GT после аварии обнародовала заявление, в котором пообещала провести дополнительный анализ инцидента.

«Мы дополнительно просмотрим и расследуем аварию, а также разработаем более комплексные планы по устранению недостатков в организации соревнований, обеспечении поддержки, реагировании на чрезвычайные ситуации, спасательных и медицинских услугах», — сообщили в China GT.

К слову, во время тренировки по плаванию на реке Саванна в США на 31-летнего Джонатана Бруни напал аллигатор длиной до 1,5 м и вцепился ему в руку. Спортсмен смог спастись благодаря смелому приему. В больнице оказалось, что зубы животного повредили только кожу, не задев мышцы и ткани.

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