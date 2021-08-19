Сел рядом и касался ноги: в Лондоне 21-летняя девушка стала жертвой сексуального насилия в автобусе

Сел рядом и касался ноги: в Лондоне 21-летняя девушка стала жертвой сексуального насилия в автобусе

Мужчина вошел в автобус на одной из остановок и попросил сесть рядом с девушкой.

В Кингстоне, на юго-западе Лондона, пассажирка якобы стала жертвой сексуального насилия в общественном автобусе. Полиция разыскивает злоумышленника.

Об этом пишет Metro.

Известно, что 21-летняя девушка ехала в автобусе в Эпсом, когда вошел мужчина и попросил сесть рядом с ней. Она сидела у окна возле двери и не возражала. Но вскоре мужчина положил на нее руку и начал "неуместно прикасаться к ее ноге".

Женщина приказала прекратить и отошла от него. Другой пассажир сказал водителю автобуса об инциденте и тот высадил мужчину.

Полиция опубликовала снимок с камер видеонаблюдения, на которой изображен мужчина. Местных призывают сообщать полицию, если они владеют какой-либо информацией.

"Очень важно идентифицировать его. Все информация является значительной и может помочь нам в нашем расследовании", — сказал детектив Майкл Дугалл.

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