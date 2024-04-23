Селфи чуть не закончилось смертью – медведь набросился на туристку (видео)

Женщина чуть не осталась без руки из-за опрометчивого поступка.

В Румынии 72-летняя туристка из Шотландии чуть не осталась без руки и попала в больницу из-за попытки сделать селфи с медведем.

Видео опубликовал один из телеканалов Румынии.

Попытка сделать фото с диким животным закончилась для женщины ранением. Уже в больнице она рассказала, что "просто хотела сделать фото" дикого хищника, который подошел к авто.

Как рассказали журналисты, событие произошло 22 апреля, когда туристка ехала по горной дороге в округе Арджеш. Заметив двух медведей, женщина попросила своего спутника остановить автомобиль.

Она приспустила стекло и протянула руку – именно в этот момент один из медведей напал на женщину.

Водитель резко тронулся с места, после чего вызвал спасателей. На место приехали жандармы и медики, которые отогнали хищников и забрали женщину в ближайшую больницу.

Она была в сознании и рассказала, что вытащила руку с телефоном из окна, когда медведь бросился ее кромсать.

Для предупреждения населения в этом районе было выдано сообщение RO-Alert, призывающее местных жителей не контактировать с медведями и звонить спасателям, если животные приближаются к ним.

Напомним, в Словакии медведь испугал туристов из Беларуси – встреча закончилась трагически (фото).

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