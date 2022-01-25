Село на мель и раскололось: на Крите в результате крушения судна пострадали два человека

На судне было 10 человек, которых эвакуировали.
На Крите утром 25 января грузовое судно село на мель и в результате ударов волн раскололось пополам.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Инцидент произошел у северо-западного побережья Крита. Грузовое судно шло под флагом Коморских островов.
Есть информация, что судно шло из Турции в Ливию и якобы перевозило металл.
Как отмечается, судно раскололось после того, как все десять членов его экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами еще двух кораблей, которые отреагировали на сигнал бедствия. Двух человек госпитализировали в больницу с серьезными симптомами гипотермии.
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