Село на мель и раскололось: на Крите в результате крушения судна пострадали два человека

Село на мель и раскололось: на Крите в результате крушения судна пострадали два человека

На судне было 10 человек, которых эвакуировали.

На Крите утром 25 января грузовое судно село на мель и в результате ударов волн раскололось пополам.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел у северо-западного побережья Крита. Грузовое судно шло под флагом Коморских островов.

Есть информация, что судно шло из Турции в Ливию и якобы перевозило металл.

Как отмечается, судно раскололось после того, как все десять членов его экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами еще двух кораблей, которые отреагировали на сигнал бедствия. Двух человек госпитализировали в больницу с серьезными симптомами гипотермии.

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