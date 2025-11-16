Село-призрак в лесах Трансильвании: блогеры показали самую изолированную и жуткую локацию

👻 Село-призрак в лесах Трансильвании: Блоггеры показали самую изолированную и жуткую локацию (Фото/Видео) Трансильвания, Румыния

Реклама

Немецкие исследователи заброшенных объектов случайно обнаружили в глубине трансильванских лесов Румынии заброшенную деревню, которую пользователи сети назвали «самым изолированным в мире».

Кадры блогеров Тиля и Марко на YouTube-канале Broken Window Theory вызвали у зрителей жуткие и неприятные ощущения.

Забвение, поглощенное природой

Экспедиция Тиля и Марка в Румынию подарила пользователям Сети сенсационную находку. Блогеры исследовали комплекс заброшенных зданий, в частности, заброшенную церковь, кладбище и ряд старинных домов.

Реклама

Блоггеры обнаружили в глубине трансильванских лесов Румынии заброшенное село Фото: Broken Window Theory

По словам исследователей, многие сооружения в возрасте до 200 лет находятся в аварийном состоянии, что делает их опасными для посещения. Внутри домов остались брошенные личные вещи: подушки, одеяла, мебель и много мусора.

Одного из исследователей, Тиля, больше всего поразило, как «природа безжалостно уничтожила следы жизни людей». Густая растительность активно поглощает архитектуру, превращая прежнее поселение в настоящую деревню-призрак.

Фото: Broken Window Theory

Тайна исчезновения и сохранения локации

Одним из ключевых, самых жутких мест экспедиции, исследователи назвали заброшенное кладбище. В настоящее время неизвестно, что именно заставило местных жителей покинуть это изолированное поселение.

Блоггеры решили не раскрывать точной локации этой находки. Они объясняют свое решение желанием сохранить уникальное место от лишних глаз и вероятного мародерства, часто встречающегося с заброшенными историческими объектами.

Реклама

Эта находка в очередной раз привлекает внимание к феномену заброшенных населенных пунктов, которые из-за своей изолированности и мистической атмосферы становятся объектами исследования для искателей приключений.

Напомним, туристы из Киева потерялись после покорения Говерлы в Карпатах. При спуске с горы киевляне потеряли ориентир из-за резкого ухудшения погодных условий.