Семь месяцев ожидания и 4 часа операции: в Перу разъединили сиамских близнецов (фото)

В Перу во время изнурительной операции разделили сиамских близнецов.

Об этом пишет NTK.

Братья родились недоношенными на сроке 32 недели. Они соединились на животе. Операция по разъединению семимесячных младенцев длилась более четырех часов. В ней участвовала многопрофильная команда из 28 специалистов, в том числе хирургов по трансплантации печени.

Операция была проведена в больнице в Лиме.

В Перу разъединили сиамских близнецов / Фото: Jam Press

Младенцы из региона Ламбайеке имели общую левую часть печени. Некоторые из их вен и артерий были связаны. Первая часть операции заключалась в разделении близнецов. Их общие органы были разделены на втором этапе. И последним шагом стало восстановление брюшной полости.

Медики теперь говорят, что дети "прогрессируют благоприятно".

Один из них был выписан через 10 дней после операции, которая считается одной из самых сложных процедур, когда либо проводившихся в Перу. Его брат находился в отделении интенсивной терапии, но 6 декабря местные СМИ сообщили, что он, как ожидается, скоро присоединится к своей семье.

В Перу разъединили сиамских близнецов / Фото: Jam Press

В ближайшие годы детям потребуется следующая операция и неврологическая помощь.

Их мама сказала: "Я была очень удивлена, очень рада, и теперь я могу их держать".

Согласно отчету за 2023 год, уровень мертворождения у сиамских близнецов оценивается примерно в 60 процентов. Обычно 25 процентов родившихся живут достаточно долго, чтобы стать кандидатами на операцию. Впрочем, выживают после операции всего 60 процентов.

Напомним, как живут самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелли. Они превзошли все ожидания медиков.

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