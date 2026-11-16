Семь месяцев под водой с ядерными ракетами: британская субмарина вернулась с рекордом

Подлодка Британии установила мировой рекорд, Фото: Royal NAVY.mod

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Атомная подлодка Королевского военно-морского флота Великобритании, вооруженная ядерными ракетами «Трайдент», прибыла на свою базу в Шотландии после беспрецедентного 217-дневного пребывания под водой. Ей удалось установить рекорд по продолжительности патрулирования.

Об этом сообщает BBC.

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Подлодка с ракетами Trident установила рекорд

Команда субмарины HMS Vengeance в составе 140 военнослужащих провела более семи месяцев в полной оторванности от мира, выйдя из порта Фаслейн еще 12 апреля.

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На военно-морской базе Клайд экипаж после рекордного для британского флота автономного погружения лично встретил министр обороны Уэс Стритинг.

В последние годы средняя продолжительность боевых походов субмарин класса Vanguard увеличилась вдвое. Все за неимением исправных лодок.

Когда HMS Vengeance под эскортом буксиров и вспомогательных катеров заходил в залив Гэр-Лох, на его верхней палубе выстроились моряки. На корпусе ракетоносца заметно наросли водоросли и раковины, а в некоторых местах осыпалось специальное звукоизолирующее покрытие.

Швартовка HMS Vengeance планировалась еще неделю назад, но сроки сместились, потому что лодка, которая должна была принять эстафету боевого дежурства, должна была экстренно вернуться в порт из-за технической поломки.

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На прошлой неделе на форуме безопасности в Осло командующий ВМФ — первый морской лорд, генерал сэр Гвин Дженкинс — подчеркнул, что Лондону стоит лучше заботиться о техническом состоянии субмарин.

Сам Уэс Стритинг подчеркнул, что решение держать людей в море дольше запланированного срока является вынужденным.

С 1969 года Великобритания непрерывно держит в Мировом океане хотя бы один подводный ракетоносец, поддерживая политику ядерного сдерживания. Ее суть заключается в концепции взаимного гарантированного уничтожения: даже в случае ядерной атаки на Британию страна сохранит возможность нанести ответный сокрушительный удар.

Каждый из четырех 150-метровых ракетоносцев проекта Vanguard может нести до 16 ракет «Трайдент». Некоторые из них оснащаются несколькими боеголовками, разрушительная сила которых многократно превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

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Как все это время жил экипаж

Чтобы оставаться невидимыми для вражеских радаров и сонаров, подлодки не всплывают на поверхность на протяжении всего рейда и соблюдают суровую тишину в эфире.

Лишь раз в какой-то период субмарины поднимаются поближе к поверхности, чтобы принять зашифрованные сообщения через буксируемую проводную антенну или специальный буй связи.

Общение команды с семьями крайне ограничено: раз в семь дней морякам передают короткие «семейные телеграммы» в объеме до 120 слов, причем отправлять ответ запрещено.

Содержание писем тщательно фильтруют — тревожные известия из дома могут задержать, если они способны выбить подводника из равновесия и снизить его работоспособность. Когда позволяет погода на поверхности, экипажу также включают радиовыпуски новостей.

Великобритания: последние новости

Напомним, Великобритания впервые за более пять лет одновременно вывела в море три из четырех своих атомных подлодок класса Vanguard, которые составляют основу ядерного сдерживания страны.

По меньшей мере, одна из них несет боевое дежурство с баллистическими ракетами «Трайдент», тогда как две других могут выполнять испытания или тренировочные задания, хотя Королевский флот не раскрывает деталей миссий.

Нетипичное развертывание происходит на фоне роста российской активности у британских берегов. За первые семь месяцев 2026 года количество операций по слежке за судами РФ в водах под юрисдикцией Великобритании возросло на 25%.

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