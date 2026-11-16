ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
159
Время на прочтение
3 мин

Семь месяцев под водой с ядерными ракетами: британская субмарина вернулась с рекордом

Атомная подлодка HMS Vengeance Королевского флота Великобритании вернулась на базу после рекордных 217 дней под водой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Подлодка Британии установила мировой рекорд

Подлодка Британии установила мировой рекорд, Фото: Royal NAVY.mod

Атомная подлодка Королевского военно-морского флота Великобритании, вооруженная ядерными ракетами «Трайдент», прибыла на свою базу в Шотландии после беспрецедентного 217-дневного пребывания под водой. Ей удалось установить рекорд по продолжительности патрулирования.

Об этом сообщает BBC.

Подлодка с ракетами Trident установила рекорд

Команда субмарины HMS Vengeance в составе 140 военнослужащих провела более семи месяцев в полной оторванности от мира, выйдя из порта Фаслейн еще 12 апреля.

На военно-морской базе Клайд экипаж после рекордного для британского флота автономного погружения лично встретил министр обороны Уэс Стритинг.

В последние годы средняя продолжительность боевых походов субмарин класса Vanguard увеличилась вдвое. Все за неимением исправных лодок.

Когда HMS Vengeance под эскортом буксиров и вспомогательных катеров заходил в залив Гэр-Лох, на его верхней палубе выстроились моряки. На корпусе ракетоносца заметно наросли водоросли и раковины, а в некоторых местах осыпалось специальное звукоизолирующее покрытие.

Швартовка HMS Vengeance планировалась еще неделю назад, но сроки сместились, потому что лодка, которая должна была принять эстафету боевого дежурства, должна была экстренно вернуться в порт из-за технической поломки.

На прошлой неделе на форуме безопасности в Осло командующий ВМФ — первый морской лорд, генерал сэр Гвин Дженкинс — подчеркнул, что Лондону стоит лучше заботиться о техническом состоянии субмарин.

Сам Уэс Стритинг подчеркнул, что решение держать людей в море дольше запланированного срока является вынужденным.

С 1969 года Великобритания непрерывно держит в Мировом океане хотя бы один подводный ракетоносец, поддерживая политику ядерного сдерживания. Ее суть заключается в концепции взаимного гарантированного уничтожения: даже в случае ядерной атаки на Британию страна сохранит возможность нанести ответный сокрушительный удар.

Каждый из четырех 150-метровых ракетоносцев проекта Vanguard может нести до 16 ракет «Трайдент». Некоторые из них оснащаются несколькими боеголовками, разрушительная сила которых многократно превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Как все это время жил экипаж

Чтобы оставаться невидимыми для вражеских радаров и сонаров, подлодки не всплывают на поверхность на протяжении всего рейда и соблюдают суровую тишину в эфире.

Лишь раз в какой-то период субмарины поднимаются поближе к поверхности, чтобы принять зашифрованные сообщения через буксируемую проводную антенну или специальный буй связи.

Общение команды с семьями крайне ограничено: раз в семь дней морякам передают короткие «семейные телеграммы» в объеме до 120 слов, причем отправлять ответ запрещено.

Содержание писем тщательно фильтруют — тревожные известия из дома могут задержать, если они способны выбить подводника из равновесия и снизить его работоспособность. Когда позволяет погода на поверхности, экипажу также включают радиовыпуски новостей.

Великобритания: последние новости

Напомним, Великобритания впервые за более пять лет одновременно вывела в море три из четырех своих атомных подлодок класса Vanguard, которые составляют основу ядерного сдерживания страны.

По меньшей мере, одна из них несет боевое дежурство с баллистическими ракетами «Трайдент», тогда как две других могут выполнять испытания или тренировочные задания, хотя Королевский флот не раскрывает деталей миссий.

Нетипичное развертывание происходит на фоне роста российской активности у британских берегов. За первые семь месяцев 2026 года количество операций по слежке за судами РФ в водах под юрисдикцией Великобритании возросло на 25%.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie