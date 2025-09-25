- Дата публикации
-
Мир
- Мир
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Семь монахов погибли: оборвалась канатная дорога
На Шри-Ланке произошла ужасная трагедия — погибли много монахов во время обрыва канатной дороги.
Семь монахов-буддистов погибли и еще несколько получили ранения при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке.
Об этом сообщает Daily Mirror.
Несчастный случай произошел 24 сентября около 21:00 по местному времени, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных ритуалов на священном месте.
Два монаха получили легкие травмы, поскольку успели выпрыгнуть из вагона, а четверо других находятся в больнице с серьезными травмами.
Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса на вагоне, который перевозил монахов к вершине горы. Полиция Пансиягами продолжает расследование инцидента.
