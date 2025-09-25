Семь монахов погибли: оборвалась канатная дорога

Буддисты / © Associated Press

Семь монахов-буддистов погибли и еще несколько получили ранения при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Несчастный случай произошел 24 сентября около 21:00 по местному времени, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных ритуалов на священном месте.

Два монаха получили легкие травмы, поскольку успели выпрыгнуть из вагона, а четверо других находятся в больнице с серьезными травмами.

Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса на вагоне, который перевозил монахов к вершине горы. Полиция Пансиягами продолжает расследование инцидента.

Напомним, во Вьетнаме в саду обнаружили концовку руки, которую себе отрезал монах. В настоящее время часть руки хранится в хрустальной реликварии на алтаре. Местные жители почитают ее как «алмазную реликвию», символизирующую духовное просветление.