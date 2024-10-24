Семь стран-членов НАТО против быстрого вступления Украины в Альянс – Politicо назвала эти государства

По информации издания, Германия и США являются одними из самых больших государств, которые не спешат немедленно пригласить Киев в НАТО.

Сразу семь стран-членов НАТО против вступления Украины в Альянс.

Об этом говорится в статье американского издания Politicо.

Во главе такой внутринатовской "коалиции" стоят США и Германия, поскольку они боятся быть втянутыми в войну с Россией. Также против выступают Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.

По словам четырех источников издания, Германия и США являются одними из крупнейших государств, не спешащих с призывом Зеленского немедленно пригласить Киев присоединиться к НАТО. Ключевые члены Североатлантического Альянса озабочены возможностью попасть в прямую войну с Россией.

"На сегодняшний день Альянс не дошел до того момента, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", – говорит посол США в НАТО Джулианна Смит.

Зеленский признал, что канцлер Германии Олаф Шольц – главный военный поставщик для Украины, уступающий только Америке поставками оружия – не поддержит его быстрого приглашения к членству в НАТО.

"У меня очень хорошие отношения с Шольцем. Я благодарен, что Шольц помогает. Германия – вторая по уровню поддержки", – сказал Зеленский журналистам в начале недели. "Но то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, это факт... Нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все равно Соединенные Штаты будут оказывать на это влияние".

Однако Германия и США – не единственные блокаторы быстрого вступления Украины в НАТО.

Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой логики. Их нынешние популистские лидеры придерживаются в целом прокремлевской линии, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует средства ЕС на вооружение Украины и выходит из программы НАТО по оказанию летальной помощи Киеву.

Есть и другие страны, которые не хотят быстро действовать по просьбе Киева, но довольны скрываються в тени.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал один из представителей НАТО на условиях анонимности. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают это отвлеченно, но как только это приблизится к реализации", они начнут отрицать эту идею более публично.

Это ставит их в противоречие с такими странами, как Балтии и Польшей, которые имеют больший энтузиазм относительно евроатлантического будущего Украины.

Ранее президент Зеленский объяснил, почему НАТО для Украины — единственный выход.

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