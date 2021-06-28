Семь жертв и полсотни пострадавших: что известно о мощном взрыве в Бангладеш

Спасатели продолжают искать вероятных пострадавших под завалами.
В Бангладеш в воскресенье, 27 июня, в результате взрыва в Дакке погибли по меньшей мере семь человек. Еще полсотни лиц получили ранения, их госпитализировали.
Об этом сообщает Dhaka Tribune.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Могбазар, спасатели получили вызов около 19:35 по местному времени. К месту взрыва выехали 14 пожарных автомобилей.
Личности двух погибших уже установили, это 29-летний Мостафизур Рахман и Абул Кашем. Причина взрыва пока неизвестна, однако эксперты не исключают взрыв газа.
По словам очевидцев, от взрыва пострадало немало объектов, расположенных вблизи, в частности торговый центр Aarong.
"Взрыв мог произойти или в Shawarma House, или в магазине Bengal Meat на первом этаже трехэтажного здания...", — считает заместитель директора пожарной службы и гражданской обороны в Дакке Дебашиш Бардхан.
Он добавил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается, чрезвычайники ищут возможных пострадавших под завалами.
Пожарная служба сформировала комитет из пяти человек для расследования взрыва.
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