Семье грозит штраф до тысячи долларов, потому что слишком рано украсили дом рождественскими огоньками

Семье грозит штраф до тысячи долларов, потому что слишком рано украсили дом рождественскими огоньками

Отец говорит, что его дети довольны, когда видят включенные фонарики.

Семье из Уэстчейза, штат Флорида, США, грозит штрафом в размере 1000 долларов за то, что они рано использовали рождественские украшения для украшения своего дома.

Об этом сообщает Fox 13.

Оказалось, что дом украшали декораторы, которых семья наняла специально, желая сделать более элегантное и праздничное оформление жилья. Но поскольку у декораторов не было свободных дат в канун праздничного сезона, семье пришлось договориться с ними чуть раньше – 6 ноября.

"И когда они включены (огоньки. — Ред.), они действительно выглядят довольно круто, и детям это нравится, и это вызывает у них улыбку", — сказал отец Майкл Моффа.

Но, несмотря на то, что семья довольна результатом, в ассоциации Westchase Community заявили, что украшения были выставлены рано. И через 48 часов после установления праздничной экспозиции, семья получила письмо от жилищной ассоциации, в котором говорилось, что рождественские украшения не разрешаются ко Дню благодарения, и что их оштрафуют за нарушение до 1000 долларов.

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Письмо разозлило местное сообщество после того, как Челси Моффа написала об этом в Facebook. Юрист ассоциации сказал, что сообщение было выдано только тогда, когда сосед пожаловался на фонарики.

Они добавили, что перед наложением штрафа следует провести голосование.

"Я понимаю, что есть правила, но это немного слишком", — добавил Майкл Моффа.

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