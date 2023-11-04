Семеро россиян совершили нападение на украинских парней в Бремене

Одного из украинцев ударили пистолетом по голове.

В немецком городе Бремене произошла жестокая стычка между россиянами и украинцами. Полиция ищет свидетелей.

Об этом сообщает немецкое издание T-online со ссылкой на местную полицию.

В сообщении говорится, что несколько русскоязычных мужчин вечером 1 ноября напали на четырех молодых украинцев, сидевших на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала. Агрессивная группа россиян из семи человек провоцировала украинцев, выкрикивая пророссийские лозунги.

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Во время стычки один из нападавших вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись. Потерпевший отделался легким телесным повреждением и лечился амбулаторно.

Сотрудники федеральной полиции смогли разыскать и задержать одного из нападавших – 16-летнего россиянина. Задержанный передан его законным опекунам.

Расследование по другим причастным к нападению продолжается. Служба уголовного розыска разыскивает свидетелей инцидента.

Напомним, ранее прокуратура немецкого города Айнбек объявила розыск мужчину, который набросился на говорящего на украинском языке мальчика. Мужчина требовал от ребенка говорить по-русски и говорил, что войну начала Украина. Потом перекинул мальчика через ограждение моста и швырнул в него стеклянной бутылкой.

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