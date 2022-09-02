Семейная пара случайно обнаружила в доме под полом самое большой клад в Британии

Британская пара из Норт-Йоркшира поначалу подумала, что наткнулась на электрический кабель под бетоном их особняка XVIII века.

Однако они были ошеломлены, когда найденный ими объект оказался горшком золотых монет размером с банку и возрастом до 400 лет.

Об этом пишет Express.

Общее количество монет составляет 264 штук, некоторые из которых принадлежат ко времени правления Иакова I Английского. Как отмечают эксперты, это одно из самых больших сокровищ монет во всей Великобритании. Монеты оценили в 250 тысяч фунтов стерлингов (289 065 долларов) и сейчас они продаются на аукционе Spink&Son.

Монеты датируются 1610 годом, охватывая период Стюартов. Они представляют собой редкий образец артефактов времен Гражданской войны в Англии. Одну монету, изображающую Якова I в образе римского правителя, оценили в 4000 фунтов стерлингов (4628 долларов). Другая прибыла из Бразилии. Самая молодая монета датируется 1727 годом, что дает максимальную приблизительную оценку даты захоронения коллекции.

"Эта находка является одной из крупнейших археологических находок в Великобритании. Это было случайное открытие. Хозяева проверяли пол своего дома и нашли горшок размером с диетической банкой, полный золота. Они просто переделывали пол и сначала подумали, что это электрический кабель", — отметили ученые.

Ранее стало известно, что у берегов Колумбии археологи нашли золотые монеты и другие сокровища, разбросанные вокруг двух кораблей, потерпевших крушение.

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