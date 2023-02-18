Семейная пара сорвала джекпот и осталась без денег: почему так произошло

Семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

Об этом сообщает The Mirror.

Дэн и Сериз Льюис наводили порядок в спальне и увидели коробку с оставшимися после празднования Рождества вещами. Среди вещей пара обнаружила билет моментальной лотереи.

Дэн перепроверил билет еще раз и выяснил, что Сериз стерла все три символа. Это означало, что они выиграли приз в 100 тысяч долларов. Однако их радость была недолгой.

Женщина с помощью своего мобильного телефона проверила билет через приложение лотереи и узнала, что срок его годности закончился пять дней назад. Не теряя надежды, пара позвонила в штаб-квартиру лотереи, чтобы узнать, имеют ли шанс получить выигрыш. Они объяснили ситуацию и уточнили размер причитающегося им приза. Оператор попросил их подождать, а затем сообщил, что когда срок годности билета истек, ничего нельзя поделать.

Пара еще раз проверила билет в магазине, но он снова оказался со истекшим сроком годности.

"Мы увидели, что выиграли 100 тысяч долларов и думали, что сможем решить все свои проблемы и вылезти из долгов. Но через несколько минут мы обнаружили, что не выиграли ничего", — пожаловалась женщина.

Напомним, житель британского города Китли, графство Вест-Йоркшир, сорвал джекпот. Однако впоследствии после этого попал под суд за кражу кроссовок.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

Читайте также: