Семейные драмы по-русски: пока Ванька был на войне в Украине, его жена нагуляла ребенка от другого

Пока прапорщик из российского города воевал на Украине, его жена родила ребенка от другого.

В российском городе Одинцово разгорелась семейная драма. Российский Ванька пошел воевать в Украину, а когда вернулся домой, узнал, что его жена в роддоме. Подсчитав дни, он понял, что ребенок не его.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Семейная драма развернулась прямо на глазах у одинцовых медиков. Сначала они обнаружили в палате младенца, которого покинула мать. Обратились в полицию. Правда, "кукушка" сама прибежала несколько дней назад в бокс. Уже там 26-летняя Анастасия написала заявление с отказом от ребенка", — говорится на странице российского тг-канала.

В сообщении говорится, что жена оккупанта успела нагулять ребенка от чужого, пока его муж сначала был на учениях, а затем — на войне в Украине.

"Простым добавлением чисел выяснил, что ребенок не мог родиться от него, а жена гулящая. Брак треснул по швам, и муж ушел от него, подав на развод. У пары осталось двое детей, родство с которыми папа прапорщик теперь тоже ставит под вопрос ", — пишет телеграмм-канал.

Напомним, на Сахалине решили "поддержать" семьи мужчин, которых забрали в армию. Да, родственникам мобилизованных жителей региона раздают по шесть килограммов рыбы на человека.

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