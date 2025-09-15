Семейные "ценности": российские родители помогли ФСБ посадить сына, который хотел воевать за Украину

В РФ родители отправили сына в тюрьму, чтобы он не вступил в РДК / © www.currenttime.tv

Реклама

В России родители сдали ФСБ своего родного сына, что он собирается вступить в РДК (Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины). 19-летний парень после этого получил 7 год тюрьмы.

Об этом сообщает «Настоящее Время».

Вадим Томилов из Свердловской области РФ, в апреле 2024 года, вскоре после того, как ему только исполнилось 18 лет, втайне от родителей получил загранпаспорт и вступил в ряды РДК через телеграм-бот.

Реклама

Родители юноши, поняв, что он пропал, позвонили в полицию. Позже они смогли связаться с сыном, и тот в переписке с отцом рассказал, что собирался уехать и прислал ему видео РДК.

Родители сообщили российским силовикам адрес хостела, в котором остановился Томилов, и переслали сотруднику полиции переписку с ним. Силовики РФ задержали парня в тот же день в хостеле.

«Пацана сотрудники ФСБ били в живот и угрожали ток по нему пустить! Вы представляете кучу тренированных мужиков, творивших такое со школьником?! ФСБшники связали ему руки ремнем, на глаза натянули шапку — когда Вадим пытался ее снять или сдвинуть с глаз, его били по голове! Когда увидели, что его этим не проймешь, стали угрожать родителям — типа придут все 10 человек и будут бить его мать и отца! Конечно, он что угодно подписал. Один бородач при этом у него перед лицом двумя пистолетами размахивал», — рассказала одна из родственниц парня.

Суд в Екатеринбурге приговорил 19-летнего Вадима Томилова к 7 годам колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в России жителя Челябинска посадили на 6 лет за комментарии о Путине.