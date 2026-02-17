"Семейные ценности" с привкусом нацизма: депутата осудили за скандальный плакат

Немецкого депутата обвинили в использовании нацистской символики / © Getty Images

Реклама

Земельный суд Франкфурта-на-Одере признал парламентария Вилко Меллера виновным в использовании символики антиконституционных организаций и приговорил его к штрафу в размере 11 600 евро.

Об этом пишет Die Welt.

«Крыша» или нацистский жест

Согласно материалам дела, Меллер заказал плакат, который должен был иллюстрировать политику поддержки семей. Он дал четкие указания: родители на фото должны быть белокурыми и «защищать» своих детей.

Реклама

На готовом постере были изображены белокурый мужчина и белокурая женщина, державшие руки под углом 45 градусов, якобы образуя «крышу» над тремя детьми, сидевшими на диване. Прокуратура настаивала, что такая композиция создает «оптическое соответствие так называемому гитлеровскому приветствию».

Интересно, что для достижения такого эффекта оригинальное — стоковое фото было специально отражено. Следствие установило, что депутат одобрил этот макет, осознавая его сходство с запретным жестом.

Вердикт суда

Суд полностью удовлетворил требование прокуратуры по поводу штрафа для политика. В то же время графический дизайнер, который также проходил по делу как обвиняемый, был оправдан. Прокуратура требовала для него штрафа в 2800 евро за пособничество, однако судьи не увидели в его действиях состава преступления.

Стоит отметить, что ведомство по охране конституции Бранденбурга официально классифицирует местную ячейку партии AfD как правоэкстремистскую организацию. Для привлечения Меллера к ответственности ландтаг предварительно большинством голосов снял с него депутатскую неприкосновенность.

Реклама

Напомним, в прошлом месяце в Гамбурге осквернили могилу канцлера Гельмута Шмидта. Надгробие второй раз за два года раскрасили нацистской символикой .