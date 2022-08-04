Семейные войны по-российски: отец и мать ликвидированного в Украине оккупанта судятся из-за компенсации

Мать захватчика утверждает, что ее бывший муж вспомнил о сыне только тогда, когда он погиб и пытается получить миллионную компенсацию от РФ.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Мать захватчика проживает в Забайкальском крае в поселке Даурия. Она утверждает, что ее 21-летний сын Владислав Бадртдинов был оккупантом, его ликвидировали на территории Луганской области в мае. Теперь она претендует на 8,5 млн. рублей компенсации. Однако эти деньги у нее хочет отсудить ее бывший муж. Мать оккупанта утверждает, что отец якобы не интересовался сыном и не платил алименты, но когда узнал о ликвидации оккупанта — сразу потребовал миллионную компенсацию от государства.

Теперь мать захватчика судится с мужем, утверждая, что у него нет права получить деньги за сына-захватчика.

Напомним, российское государственное телевидение показало дикарский сюжет, в котором восхваляют покупку машины как "уникальную помощь семьям погибших". Пропагандистский сюжет на российском государственном телевидении о том, что за гибель воевавшего в Украине сына семья оккупанта получила хороший новый автомобиль, вызвал оживленную реакцию в соцсетях.

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