Семейный обед обернулся загадочной смертью троих человек – резонансное дело

В Австралии небольшой городок Леонгата всколыхнула резонанса смерть членов семьи после обеда, не предвещавшего ничего плохого. После рокового события, через неделю три человека умерли, четвертый – в больнице борется за жизнь, еще одна женщина находится под следствием по подозрению в их отравлении лесными грибами.

Об этом пишет BBC.

Что произошло накануне смертей

Гейл и Дон Паттерсоны приехали навестить своих внуков и остались на обед в доме своей невестки Эрин Паттерсон в городке Леонгата. С ними также была семья Уилкинсонов – Хизер (сестра Гейл) и ее муж Иен.

В честь визита гостей Эрин Паттерсон угощала их обедом. Однако уже через несколько часов после еды все четверо гостей (Гейл и Дон Паттерсоны и Хизер и Йен Вилкинссоны) обратились в местную больницу из-за расстройства желудочно-кишечного тракта.

Из-за ухудшения состояния людей их перевели в больницу в Мельбурне.

Однако впоследствии 66-летняя Хизер, 70-летние Гейл и Дон умерли. А 68-летний Иен находится в критическом состоянии в больнице в ожидании трансплантации печени.

Версия полиции

По словам правоохранителей, четверо пострадавших отравились бледной поганкой. Интоксикация ядом этого гриба часто приводит к смерти.

Однако Эрин Паттерсон, которая устроила обед, и двое ее детей – не пострадали.

По данным полиции, дети, которых после инцидента временно передали под опеку государства, употребляли другие блюда.

Следователи говорят, что не уверены в том, что Эрин ела ту же еду, что и ее гости, как и в том, были ли грибы в блюде, которым она их угощала.

Эрин рассталась со своим мужем, который является сыном Паттерсонов, но разрыв супругов был спокойным, родственники поддерживали общение, говорят правоохранители.

При этом "преднамеренное отравление" они пока не исключают.

"Пока мы не можем объяснить смерть пострадавших. Все может быть совершенно невинным, но мы просто еще не знаем", — заявил журналистам в понедельник Дин Томас из отдела по расследованию убийств.

Сама Эрин Паттерсон говорит, что "не понимает, что произошло". Она поговорила с журналистами, но отказалась отвечать на вопрос, какие блюда подавала гостям и откуда взяла грибы.

"Я ничего не делала, я их любила. Гейл была мамой, которой у меня не было… мои дети потеряли бабушку", – утверждает женщина.

Напомним, мужчина внезапно "ожил" во время вскрытия, патологоанатом и медики очень испугались, почему так произошло.

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