Семилетний гонщик трагически умер после аварии – фото, подробности

В Нидерландах умер семилетний гонщик на мини-байках после попадания в аварию во время тренировки.

Об этом сообщает Need To Know.

Сид Вейер упал во время тренировки в помещении. Мальчик приземлился с сильным ударом, и скорая помощь прибыла на место происшествия.

Его доставили в местную больницу в Эхте, но затем быстро перевезли на вертолете в другое медучреждение. В больнице в Маастрихте Сид перенес четыре операции.

Сид Вейер / Фото: Jam Press

В общей сложности он провел в больнице две недели. Вскоре после аварии, произошедшей в Свальмене, Лимбург, 22 декабря, семья узнала, что травмы Сида были очень серьезными.

5 января семья опубликовала заявление, в котором подтвердила, что маленький чемпион ушел из жизни.

В сообщении говорилось: "В минувший понедельник появился небольшой луч надежды в ситуации Сида. В конце недели этот лучик надежды сменился самым темным сценарием и превратился в нечестный бой, который Сид не смог выиграть. Сид бился как лев. Мы – Рейнольд и Рианна, Мак и Лоек – боролись с ним до в последнюю минуту изо всех сил, врачи и медсестры сделали все, что могли. Сид умер сегодня днем в присутствии своей семьи".

Сид Вейер / Фото: Jam Press

Двоюродный брат Сида, Коллин Вейер, тоже поделился эмоциональными словами в социальных сетях. Коллин, являющийся профессиональным мотогонщиком, сказал: "Ты боролся изо всех сил против всего случившегося, но не смог победить в этой тяжелой и нелегкой битве. Ты дал мне еще больше мотивации бороться так же упорно, как и ты. Я люблю тебя, Сид".

В этом году Коллин занял третье место в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3. В прошлом году Сид стал чемпионом Нидерландов в классе мини-байков Junior A.

Сид Вейер / Фото: Jam Press

