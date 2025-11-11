Семилетний мальчик скончался в больнице после «грубой и роковой ошибки» медсестры

Игрушка / © pixabay.com

В Королевском суде Саутерка (Великобритания) судят 64-летнюю медсестру Анурадху Бхупатираджу - спустя почти 10 лет после смерти ребенка, в котором его обвиняют. Работницы больницы инкриминируют непреднамеренное убийство из грубой халатности.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в августе 2016 года в частной больнице Лондона. 7-летний Джеймс Дверрихаус умер после того, как старшая медсестра не подключила его к жизненно важным мониторам, когда он находился в отделении интенсивной терапии. Утверждается, что медикиня допустила «грубую и роковую ошибку», которая привела к смерти ребенка.

Отмечается, что Джейм был живым ребенком, но имел ряд «существенных» проблем со здоровьем, в частности апноэ сна (расстройство, когда во время сна происходят периодические кратковременные остановки дыхания – Ред.). 25 августа 2016 он перенес плановую операцию на кишечнике.

По данным следствия, хирургическое вмешательство прошло успешно. Мальчик остался в отделении интенсивной терапии больницы. Медсестра Бхупатираджу дежурила в ту ночь и дважды в течение своей смены принимала на себя личный уход за Джеймсом, когда младшая медсестра делала перерывы.

Около 2:10 26 августа она пришла проверить ребенка, потому что младшая медсестра временно сняла с мальчика оборудование для мониторинга. По их словам, он не спал, а потому нервничал и тянул разные провода.

Приблизительно через 40 минут Джеймс заснул, сообщил присяжным прокурор Эндрю Томас УК. По его словам, как только пациент снова заснул, Анурадху Бхупатираджу должна была возобновить электронный мониторинг, но она этого не сделала. Больше часа ребенок спал в постели, но мониторинг не был восстановлен.

"Это была грубая и роковая ошибка", - подчеркнул прокурор.

Необходимость мониторинга была главной причиной, по которой семилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию. Риск того, что он может перестать дышать и у него может произойти остановка сердца, был именно риском, от которого врачи пытались его защитить.

Суду сообщили, что младшая медсестра вернулась около 04:00 и взяла на себя уход за Джеймсом. Она обнаружила, что мониторы не были подключены и начала подключать их. ‚Она включила аппараты, но сигнала не было.».

"После нескольких попыток он с ужасом понял, что проблема заключалась не в том, что мониторы не работали, а в том, что дыхание и сердце Джеймса остановились. Никакого дыхания. Никакого пульса", - подчеркнул прокурор.

Была предпринята попытка сердечно-легочной реанимации, медикам удалось восстановить пульс, но Джеймс получил «серьезную и необратимую» травму головного мозга из-за кислородной голодовки. Впоследствии он скончался.

«Смерти Джеймса можно было полностью предотвратить. Он умер, потому что Анурадха Бхупатираджу не осуществила этот жизненно важный мониторинг. Если бы она должным образом проделала основную работу, то знала бы, что он перестал дышать. Она бы смогла вмешаться, и он выжил бы. Откровенно говоря, ее очень серьезное пренебрежение повлекло за собой смерть Джеймса», - заявил прокурор.

Бхупатираджу отрицает непреднамеренное убийство из грубой халатности. Судебное разбирательство продолжается.

