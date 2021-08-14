Съемки сериала по произведениях Толкина перенесут из Новой Зеландии в Великобританию

Съемки сериала по произведениях Толкина перенесут из Новой Зеландии в Великобританию

Это серьезный удар для Новой Зеландии.

Создание нового телесериала "Властелин колец" будет базироваться в Великобритании. Сюда творцы и актеры "переедут" из Новой Зеландии.

Об этом информирует BBC News со ссылкой на Amazon Studios.

Действие легендарного эпоса происходит за тысячи лет до событий книг Дж. Р. Толкина "Хоббит" и "Властелин колец" и фильмов, которые были сняты по их мотивам.

Изменение страны было частью плана по расширению производственных площадей и консолидации присутствия в Великобритании. А также Amazon Studios уже потратила в Новой Зеландии 465 млн долларов только на первый сезон шоу. А следующих 4 уже будут снимать в Великобритании.

Сериал будет показан на Amazon Prime (программа платной подписки от Amazon - ред.) в сентябре 2022 года.

Заметим, что - это серьезный удар для Новой Зеландии, где также были сняты оскароносные фильмы. Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что правительство "разочаровано" этим решением.

Ранее сообщалось, как проходят съемки и почему стоит увидеть премьеру сериала "Моя любимая Страшко".

Сериал "Властелин колец" и подборка мощных фильмов о дружбе — Киновлог Елены Федорейко

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