Съемки сериала по произведениях Толкина перенесут из Новой Зеландии в Великобританию

Это серьезный удар для Новой Зеландии.
Создание нового телесериала "Властелин колец" будет базироваться в Великобритании. Сюда творцы и актеры "переедут" из Новой Зеландии.
Об этом информирует BBC News со ссылкой на Amazon Studios.
Действие легендарного эпоса происходит за тысячи лет до событий книг Дж. Р. Толкина "Хоббит" и "Властелин колец" и фильмов, которые были сняты по их мотивам.
Изменение страны было частью плана по расширению производственных площадей и консолидации присутствия в Великобритании. А также Amazon Studios уже потратила в Новой Зеландии 465 млн долларов только на первый сезон шоу. А следующих 4 уже будут снимать в Великобритании.
Сериал будет показан на Amazon Prime (программа платной подписки от Amazon - ред.) в сентябре 2022 года.
Заметим, что - это серьезный удар для Новой Зеландии, где также были сняты оскароносные фильмы. Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что правительство "разочаровано" этим решением.
Ранее сообщалось, как проходят съемки и почему стоит увидеть премьеру сериала "Моя любимая Страшко".