Съемочная группа телеканала была ограблена во время репортажа о серии ограблений

У них забрали технику под дулом пистолета.

В США ограбили съемочную группу телеканала Univision Chicago, готовившую репортаж о серии ограблений в Чикаго.

Об этом пишет Chicago Tribune.

Испаноязычная станция сообщила, что репортер и оператор снимали незадолго до 5 утра понедельника, 28 августа, в районе Вест-Таун. Вскоре трое мужчин в масках, размахивая огнестрельным оружием, ограбили их, забрав телекамеру и другие предметы.

"К ним подошли с оружием и ограбили. В основном это были личные вещи, и они взяли с собой камеру", – рассказал Луис Годинес, вице-президент отдела новостей Univision Chicago.

Сюжет так и не вышел в эфир.

Чикагская полиция сообщила, что 28-летний и 42-летний мужчины находились на улице, когда трое вооруженных грабителей подъехали на сером седане и черном внедорожнике. После того, как они забрали вещи у прессы, они скрылись на своих машинах.

Пока что злоумышленников не задержали.

Со своей стороны президент местного профсоюза Раза Сиддики сообщил газете Chicago Sun-Times, что некоторые новостные станции, входящие в профсоюз, планируют принять дополнительные меры безопасности. В частности, они хотят нанять охрану для некоторых телевизионных групп.

Напомним, женщина на два часа застряла в морозильной камере. Стало известно, чем все закончилось.

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