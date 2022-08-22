Семья купила старый чемодан и нашла там остатки человека: жуткая история в Новой Зеландии

Семья, проживающая на юге Окленда, сделала жуткое открытие после того, как распаковала приобретенные вещи дома.

Полиция Новой Зеландии начала расследование в связи с обнаруженными в старом чемодане остатков человека. Семья приобрела чемодан на аукционе, который проводил склад.

Об этом пишет Би-би-си.

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Известно, что семья пошла в местную складскую компанию и приобрела у нее прицеп с товарами, среди которых были старые чемоданы. Содержание чемодана обнаружили только после того, как распаковали его дома, рассказывает следователь Тофилау Фаамануя Вааэлуа.

Несколько соседей семьи также рассказали, что почувствовали "отвратительный запах", который исходил из дома до прибытия полиции.

Один из соседей, ранее работавший в крематории, мгновенно узнал запах.

"Я сразу понял, что это, и подумал, откуда это может быть?" – рассказал мужчина.

Представители полиции заявили, что их приоритетом является "выяснить личность погибшего, чтобы установить все обстоятельства этого дела".

Ранее стало известно, что полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта.

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