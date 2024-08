Семья пассажирки разбившегося в Бразилии самолета показала ее последние тревожные сообщения — фото

Пассажирка самолета, разбившегося 9 августа в Бразилии, перед гибелью отправила сообщения своей семье, в которых говорилось о том, что она "боится старого самолета".

Об этом пишет Need To Know.

23-летняя Розана Сантос Ксавье была в пассажирском самолете VoePass, потерпевшем катастрофу в штате Сан-Паулу, в результате чего погибли все находившиеся на борту.

Она выразила свою обеспокоенность по поводу ATR 72-500 в семейном чате вскоре после посадки.

"Я так боюсь этого рейса, клянусь, это старый самолет", – написала Розана. "Там сломано сиденье, это хаос".

SMS Розаны/Фото: Jam Press

Мама девушки Роземейр посоветовала ей прочесть Псалом, чтобы успокоить нервы.

Но женщина призналась, что в глубине души у нее было плохое предчувствие. Вскоре Роземейр увидела в новостях, что самолет потерпел крушение.

Последствия падения самолета в Бразилии

Двухмоторный турбовинтовой самолет летел из южного штата Парана в Сан-Паулу, когда он упал в 80 км к северо-западу в городе Виньеду.

Роземейр рассказала местным СМИ: "Я запаниковала. Я начала бегать по дому и кричать".

Розана возвращалась домой во Франку-да-Роша недалеко от Сан-Паулу, Бразилия, после рабочей поездки. Она работала удаленно из дома, но каждые два месяца посещала собрание в Толедо, недалеко от аэропорта в Каскавеле.

Розана Ксавье/Фото: Jam Press

Ее мама описала дочь как трудолюбивую и кормилицу семьи. Она сказала: "Все, что у нее было, было для меня, моего мужа и моих девочек. Она думала только о нас. Ее деньги всегда были нужны, чтобы помогать по дому".

Национальное агентство гражданской авиации Бразилии заявило, что самолет был произведен в 2010 году и имел действующие регистрационные и летные сертификаты.

Напомним, врач ошеломила, как в последний момент не села на этот самолет, благодаря SMS от отца. Он умолял ее остаться еще на один день.

Читайте также: