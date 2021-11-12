Семья переехала из города в отдаленный дом в лесу, который они построили из глины и соломы (фото)

Семья не платит "коммуналку" 10 лет.
36-летняя Мисти Мерф'Ариенс и ее 46-летний муж Брайс из Канады переехали из города, сменив арендованную квартиру на построенный собственный дом в отдаленном канадском лесу.
Об этом пишет Metro.
Пара, познакомившаяся во время работы поварами в Гамильтоне, рассказывает, что оба не разделяли восторг традиционной арендой или накоплением на дом. Идея построить свой удаленный дом возникла у них после того, как они часто посещали коттедж бабушки Брайс в Дареме, а затем переехали туда в 2006 году.
"С момента встречи мы сразу поняли, что хотим вести альтернативный образ жизни. В коттедже бабушки Брайс было так спокойно, и мы постоянно разочаровались, когда вынуждены были выезжать и возвращаться в город", — говорит госпожа Мисти из Дандолка, Онтарио.
Изучая несколько лет советы и рекомендации от родственников, живших в сельской местности, супруги все же купили земельный участок за 37 500 долларов и взялись за строительство дома, возведенного из натуральных материалов — глина, песок и солома.
Процесс строительства обошелся им всего в 10 тысяч долларов, а теперь, по оценкам семьи, финансирование их жизни стоит всего 15 тысяч долларов в год. Спустя четыре месяца здание было готово к заселению.
Супруги рассказывают, что переезд принес им тысячи сбережений, поскольку семья не оплачивала счета в течение десяти лет.
Пара говорит, что они почти полностью самодостаточны, электроэнергию получают от солнечных панелей и используют дождь и колодец для воды. Они также держат собственную мини-ферму из коров, кур, уток и овощной участок.
Чтобы заработать деньги, Мисти и Брайс управляют небольшим предприятием общественного питания в местном обществе, но не имея автомобиля, они передвигаются на велосипеде, пешком или ездят верхом.
У пары есть семилетняя дочь Сейдж и пятилетняя Авророа. Они учатся дома, а мать еще и рассказывает им, как правильно ухаживать за животными.
Кроме того, Мисти заметила, что она всегда страдала сильными мигренями, но все изменилось после переезда в сельскую местность.
"Через шесть месяцев после переезда они полностью прекратились, и я убеждена, что причиной моего дискомфорта был шум и городская среда", – заявляет она.
Брайс признал, что такой образ жизни подходит не всем, но говорит, что для их семьи это была мечта.
"В течение многих лет мы пришли к выводу, что наши ежегодные расходы на жизнь составляют примерно 15 000 долларов США – и это с воспитанием двоих детей", – сказал Брайс.
Напомним, на севере Боснии 72-летний Воин Кусич построил для своей жены Любицы дом, который может вращаться на 360 градусов после того, как она сказала, что хочет иметь выбор, что видеть из окна.