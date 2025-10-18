Семья получила гигантский штраф за поездку в Disney World: что случилось

Disney World / © disney

Семья Редфорд из Ланкашира, известная как самая большая семья Великобритании, оказалась в центре судебного разбирательства после того, как решила устроить роскошный отдых в знаменитом тематическом парке Disney World во Флориде.

Ноэль и Сью Рэдфорд, у которых 22 ребенка, отправились в путешествие вместе с детьми и 11 внуками, чтобы отпраздновать 50-летие Сью. Общая стоимость поездки, включавшая перелеты, проживание и парковые билеты, составила около 70 тысяч долларов. В социальных сетях семья делилась снимками из поездки, включая фото с Дональдом Даком, демонстрируя радость от отдыха. Об этом сообщает издание Unilad.

Однако праздник омрачился юридическими последствиями. Пару признали виновной в нарушении правил посещения школы: с 24 марта по 1 мая 2025 года четыре их ребенка не посещали занятия. За каждого ребенка супруги получили штраф в размере 88 долларов, а судебные издержки прибавили еще 160 долларов на ребенка — в итоге к расходам на отпуск прибавилось 1024 доллара.

Представитель Совета графства Ланкашир объяснил, что подобные мероприятия направлены на обеспечение регулярного посещения школы детьми.

В Раде подчеркнули, что законы о посещаемости ясны: отсутствие в школе допускается только по уважительным причинам. Решение о санкциях принимает суд, а местные органы власти имеют право выписывать штрафы по запросу школ.

Несмотря на юридические трудности, семья Рэдфорд продолжает делиться впечатлениями от путешествия и показывает, что даже самый строгий штраф не может помешать семейному празднику.

