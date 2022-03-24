Семья российского миллиардера погибла в собственном доме: ударами ножа убиты двое малолетних детей

Убийство произошло после возвращения бизнесмена из отпуска, который он проводил на Мальдивских островах.

В российском городе Нижний Новгород в собственной элитной квартире были обнаружены мертвыми российский миллиардер Василий Мельников и его семья. Все погибли от ножевых ран.

Как сообщают российские издания, по версии следствия, директор крупной медицинской фирмы "Медстом" сам убил свою жену и детей, после чего покончил с собой.

Этот случай произошел вскоре после того, как Мельников с семьей вернулся из отпуска, проводимого на Мальдивских островах.

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Отдых бизнесмена был неспокоен — после введения санкций из-за войны, развязаной Кремлем в Украине, его бизнес оказался на грани краха. Известно, что его фирма занималась поставками в Россию импортного медоборудования.

Накануне один из сотрудников фирмы получил от 43-летнего директора неожиданное сообщение с просьбой похоронить его там, где была похоронена его мать. "Ключ под ковриком, дверь не ломайте", – также было написано в этом сообщении.

По мнению следствия, после этого мужчина совершил страшное преступление – убил свою 41-летнюю жену и детей в возрасте 10 и 4 лет, а затем покончил с собой. Сообщение было прочитано только утром, после чего на место трагедии были вызваны полицейские.

Еще одной версией является возможное убийство из-за конфликта с бывшим партнером из-за распределения бизнеса. По этому поводу продолжались судебные процессы, а директор "Медстом" на время нанимал себе охранника.

Напомним, некоторые российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина.

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