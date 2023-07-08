Семья российского олигарха и производителя ракет живет в Праге и покупает недвижимость – расследование

Семья Бориса Обносова, российского олигарха и руководителя российского ОАО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение", разрабатывающего и производящего ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. Семья русского олигарха продолжает жить в Праге.

Об этом пишет чешский сайт Novinky со ссылкой на группу Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

Как отмечают журналисты, Обносов не значится ни в чешском, ни в европейском санкционных списках, хотя возглавляемый им холдинг – да.

По данным активистов, зять Обносова – Ростислав Зориков живет в Праге с июня 2020 года, где имеет вид на жительство. Его недвижимость стоит около 4,2 млн евро.

"Зориков не только продолжает жить в Праге, но и живет как бандит. Он ездит на роскошных автомобилях, хотя официально не имеет доходов, и бьет людей, которые решаются протестовать против коррупции и несправедливости", — написала руководительница отдела расследований ФБК Мария Певчих.

Она также добавила видео якобы атаки Зорикова на активиста движения "Весна". "Местная полиция посоветовала ему "подождать до понедельника", чтобы подать жалобу", — написали активисты.

В Министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать это дело.

"Из соображений безопасности мы не обнародуем подробности процесса внесения юридических лиц в национальный список санкций", — заявил представитель ведомства.

Ростислав Зориков – муж дочери Обносова Ольги, работающей в ивент-агентстве, специализирующейся на элитных свадьбах и торжествах в России и за рубежом. По данным Фонда Навального, у Ольга также есть 20% акций в холдинге своего отца.

Согласно информации фонда от мая этого года, Зориков владеет активами на сумму примерно 188 миллионов крон через две компании. Компании официально ориентированы на строительство и аренду недвижимости, квартир и нежилых помещений. Через вторую компанию, по данным Фонда Навального, Зориков владеет четырехэтажным домом в Жижкове, стоимость которого составляет около 140 миллионов крон.

Как известно, российское ОАО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение", которым Обносов руководит последние 20 лет, с 1950-х годов разрабатывает военные ракеты.

Напомним, по меньшей мере 25 европейских компаний все еще снабжают российскую армию необходимым для войны против Украины.

Читайте также: