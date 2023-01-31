Семья с 6 детьми месяцами жила в подвале дома, потому что готовилась к концу света (фото)

Полиция освободила шестерых детей, живших в подвале дома в австрийском городе Обриц. Их родители, британцы по происхождению, принадлежат к так называемым "выживателям", то есть людям, которые готовятся к концу света.

Об этом сообщает Heute.at со ссылкой на полицию.

Жители Обрица, города Австрии недалеко от границы с Чехией, обратились в полицию и сообщили, что слышали детские голоса, которые затихали каждый раз, когда они подходили к зданию.

Во время операции по освобождению детей их родители забаррикадировались с ними, напали на силовиков, использовав перцовый баллончик. Кроме того, британцы даже угрожали убить своих детей.

В конце концов, удалось освободить шестерых детей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет из винного погреба. Задержаны их родители: 54-летний мужчина и его 40-летняя жена. В так называемом доме обнаружили оружие.

Неизвестно, как долго семья жила в винном погребе. По предварительным данным, это длилось несколько месяцев. Есть информация, что 54-летний уроженец Австрии купил винный погреб через английскую компанию.

Заммэра муниципалитета Вайнфиртель заявил, что дети не были изолированы полностью. Он утверждает, что видел их две недели тому назад. Говорит, дети гуляли и здоровались. Но они не были зарегистрированы в Австрии.

Вероятно, дети родились в Великобритании. Их осмотрели врачи. Они здоровы, в хорошем состоянии, и нет никаких признаков того, что они являлись жертвами любого насилия.

По предварительным данным, родители шестерых детей принадлежат к так называемым "выживателям", которые действуют преимущественно в Северной Америке и Великобритании. Эти люди убеждены, что человечеству грозит вымирание и готовятся к катастрофе: от отключения электроэнергии из-за инопланетного вторжения к ядерной атаке. Они учитывают все сценарии Армагеддона.

Британские СМИ установили, что якобы отец семейства недавно работал в нескольких лондонских IT-компаниях. Он также автор многих книг.

Полиция добавила, что это сложное дело и они также предполагают, что мужчина мог быть лицом, отказывающимся от военной службы.

Напомним, что в Варшаве была обнаружена 26-летняя женщина, которая на поздних сроках беременности жила со своим партнером в бетонном сарае. Когда ее нашла городская стража, беременная лежала под старыми одеялами. Ее госпитализировали.

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