Семья шокировала, как похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба - фото

Когда местные открыли ее гроб, она еще была теплой.

В Бразилии якобы похороненная живьем женщина пролежала в своем гробу одиннадцать дней, пытаясь пробиться наружу.

Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что 37-летняя Розангела Сантос кричала во время отчаянной попытки вырваться на свободу. При этом она получила травмы запястий. Кровь была обнаружена внутри гроба, когда ее тело эксгумировали на кладбище в Риашао-дас-Невесе.

В конце концов ее семья разбила каменную гробницу и нашла Розангелу бездыханной.

Могила Розангелы / Фото: Globo G1

Появилось видео, показывающее волнение на кладбище, когда местные жители сначала достали тяжелый гроб и сняли крышку.

В клипе одни люди просят вызвать скорую помощь, другие касаются ног женщины и комментируют, что тело теплое. Однако вскоре ее констатировали мертвой в больнице и похоронили на следующий день.

Люди вытаскивают гроб / Фото: Globo G1

Люди, проживающие рядом с кладбищем, предупредили ее семью через 11 дней после того, как Розангела была похоронена, услышав крики и удары, доносившиеся из могилы. Ее тело было еще теплым и было в другом положении, чем в котором оно было помещено в гроб.

У женщины были раны на руках и на лбу, видимо, она пыталась вырваться из гроба. Ваты, которая была в ушах и ноздрях женщины, тоже не было в ее теле. Гвозди по бокам крышки гроба были выдвинуты вверх, а внутри были царапины и кровь, утверждают они.

Розангела Сантос / Фото: Globo G1

Наталина Сильва рассказала бразильскому сайту G1, что многие слышали приглушенные крики ночью. Она сказала: "Когда я подошла к могиле, я услышала стук изнутри. Я подумала, что дети, играющие на кладбище, разыгрывают меня".

Мама женщины вспомнила, что когда они сняли гроб и открыли его, то обнаружили, что ее тело было ранено — травм, по ее словам, не было, когда его хоронили. Она сказала: "Она пыталась открыть крышку, даже забитые гвозди расшатались. Ее руки были повреждены, словно она пыталась выбраться".

Ана Диас, живущая неподалеку от кладбища, рассказала бразильскому телеканалу Globo: "Было более 500 человек, которые пришли сюда и заполнили кладбище, все пришли посмотреть, многие коснулись ее ноги, и все почувствовали, что она еще теплая. Она не была холодной" .

Розангела находилась в больнице в Оэсте в Баррейрасе в течение недели после того, как ее семья срочно доставила ее туда с сильной усталостью.

Согласно свидетельству о смерти, она перенесла две остановки сердца, прежде чем "умерла от септического шока". Сообщается, что женщина, которая была замужем, но не имела детей, с семи лет страдала обмороками и принимала противосудорожные препараты.

Впрочем, полицейское расследование пришло к выводу, что показания стонов и ударов могли быть "слухами". Власти наконец приняли, что она не была похоронена заживо. Но родные и местные с этим не согласны.

Напомним, в Новой Зеландии мать признали виновной в убийстве трех дочерей. Медики настаивают, что женщина была психически неуравновешенной и не понимала, что делает.

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