Семья шпионов ГРУ из Чехии помогла подорвать оружейные склады в Болгарии и отравить бизнесмена Гебрева – The Insider

Супруги сотрудничали с ГРУ, которое решало, что если поставки оружия в мире вредят военным интересам РФ, то его агенты организовывали диверсии для срыва поставок.

Супруги-российские шпионы Николай и Елена Шапошниковы помогли ГРУ РФ организовать взрывы на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии, а также отравить болгарского владельца компании по производству оружия Емельяна Гебрева.

Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

Что известно о Николае и Елене Шапошниковых

В материале указано, что Николай Шапошников вырос в российском Северодвинске в семье военных инженеров, учился в Бакинском военном командном училище на инженерном факультете и три года воевал в Афганистане. В 1985 году Николай женился на уроженке Киева Елене – дочери советского офицера, которая работала в Бакинском физическом институте.

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Далее Шапошников служил в Чехословакии. Командование обвинило его в "хищении бензина и аккумуляторов из армии", после чего мужчину исключили из КПСС.

В начале 1990-х Шапошников попросил политическое убежище в Чехословакии в качестве "диссидента". В качестве доказательства он привел свое исключение из КПСС. Так, в 1991 году россиянин получил статус политэмигранта, а в следующем году приют получили и Елена с двумя детьми. Шапошниковы скрыли от чешских властей некоторые факты своих биографий и подались на получение гражданства. Николай получил гражданство Чехии в 1999 году, а Елена – в 2004 году.

Российские шпионы Николай и Елена Шапошниковы/Фото: The Insider

Шапошников в 2000 годах начал работать в группе Imex, продававшей оружие времен СССР в другие страны. Его жена тогда официально занималась импортом чугуна из бывших республик Советского Союза. Как позже выяснили в чешской полиции, на самом деле Елена была "полностью вовлечена в деятельность Imex" и "активно руководила действиями своего мужа" в координации с генералом ГРУ России Андреем Аверьяновым, главой военной части 29155.

Сообщается, что на работе в Imex Шапошников получал около 650 дол. на месяц. По данным чешских следователей, официальный доход семьи "в некоторых случаях не мог покрыть даже месячный счет за телефон". В то же время, указано в расследовании, Николай и Елена вели образ жизни миллионеров и скупали недвижимость в Чехии и Греции. Стоимость этой недвижимости существенно превышала доход супругов. Как выяснили впоследствии чешские следователи, у Шапошникова была оффшорная компания на Маршалловых островах и два счета в швейцарских банках.

В 2009 году супруги приобрели виллу на греческом полуострове Халкидики за 275 290 евро, как указано в акте купли-продажи. Елена уверяла следователей, что ей помогли деньгами родители. Расследователи обратили внимание, что родители Елены – пожилые супруги, живущие в Киеве на пенсию менее 300 дол. на месяц. В следующем году Шапошниковы переехали на виллу, которую назвали "Елена". После этого они редко посещали Чехию.

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Встречи с ГРУ на вилле супругов в Греции

Как предполагают расследователи, вилла использовалась для встреч работников подразделения 29155 ГРУ. Они начали регулярно летать на расположенные неподалеку Салоники вскоре после переезда Шапошниковых в Грецию. В частности, в Салоники приезжал сам генерал Аверьянов, с которым Елена регулярно переписывалась по электронной почте, и еще по меньшей мере четыре сотрудника подразделения.

Некоторые поездки российских агентов совпадали с операциями ГРУ в регионе. Так, в 2014 году на следующий день после отравления Гебрева в Болгарии в Салоники приезжал сотрудник 29155 ГРУ Алексей Капинос по дипломатическому паспорту. Шапошников сказал чешским следователям, что это был "друг семьи".

Отравление Гебрева и ситуация с оружием для ВСУ

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Как рассказал журналистам Гебрев, Шапошниковы познакомились с ним в 2012 году и пытались навязать общение, хотя не имели общего бизнеса. По словам бизнесмена, Елена была "доминирующим партнером" и направляла разговор в нужном ей русле.

Расследователи ранее сообщали, что Гебрева на момент его отравления считали поставщиком боеприпасов для ВСУ. Сам он утверждал, что прекратил поставки в связи с Минскими соглашениями, незадолго до отравления.

Источники издания, которые занимались закупками оружия в Украине, проинформировали, что после отравления болгарского бизнесмена Шапошников пытался навязать покупателям в украинском правительстве другого поставщика, но государство так и не заключило с ним контракт из-за неудовлетворительного качества товара.

По данным чешской полиции, Елена отчитывалась перед Аверьяновым о будущих контрактах по продаже оружия, которые ее муж нашел благодаря работе в Imex. Так, если в ГРУ решали, что поставки оружия вредят военным интересам РФ, подразделение 29155 организовывало диверсии для срыва поставок. В качестве примера журналисты привели случай в 2013 году с запланированными поставками понтонных мостов и КрАЗов для Минобороны Вьетнама. После того как Шапошникова сообщила об этих поставках Аверьянову, судно с военным оборудованием бесследно исчезло вскоре после выхода из порта в Болгарии.

Взрыв на складе боеприпасов в Болгарии

Шапошниковы также обеспечили доступ на склады боеприпасов в болгарском Врбетице агентам ГРУ Александру Мишкину и Анатолию Чепиге, известным по отравлению в Солсбери как "Петров" и "Боширов". Они использовали фейковые паспорта на имена "Руслан Табаров" и "Николай Попа".

После визита российских агентов на складе, где хранились купленные Гебревыми боеприпасы, произошел взрыв. Во время него погибли два сотрудника склада.

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Шапошниковы убеждала чешских следователей, что все их связи с работниками ГРУ были "личными" или связанными с работой Imex. Супруги-шпионы утверждали, что никогда сознательно не помогали с диверсиями. Шапошниковы также обвинили Чехию в "политическом преследовании".

Как обнаружили в то же время расследователи, Елена тайно получила российский паспорт с номером, зарезервированным для членов подразделения ГРУ 29155. Шапошникова в 2015 году ездила по этому паспорту на два дня в Москву, где президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание "героя России". Приблизительно тогда же звание "героя России" получили и другие причастные ко взрывам на складах и отравлению Гебрева из подразделения 29155.

Что с Шапошниковыми сейчас

"После того, как семейством Шапошниковых заинтересовалась чешская власть, Николай в ожидании ареста начал злоупотреблять алкоголем и пренебрегать лекарствами. В феврале этого года он внезапно умер", – отмечается в расследовании.

В то же время, Елена до сих пор находится на свободе в Греции и обвиняет чешские власти в "преследовании". Вскоре Греция должна решить, экстрадировать ли Шапошникову в Чехию.

К слову, в июне 2023 года в Болгарии снова произошел взрыв на складе вооружений компании Гебрева. Перед этим взрывы на складах с оружием произошли в 2014 году и в июле 2022 года.

Добавим, что Гебрев был отравлен в апреле 2015 года. Он впал в кому, из которой вышел только через месяц. В мае была еще одна неудачная попытка отравить Гебрева после выхода из больницы.

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