Эксперты допустили, что картину мог написать Караваджо / © Википедия

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Написанная примерно 400 лет назад картина итальянского художника Микеланжело Караваджо была случайно обнаружена на чердаке дома во Франции.

Об этом сообщает Antena 3 CNN.

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Холст обнаружили случайно: владелец дома, желая понять, откуда именно капает вода с потолка, поднялся на чердак, где никогда раньше не был.

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Там он и увидел старую картину, на которой была изображена библейская сцена: иудейская вдова Юдита обезглавливает ассирийского полководца Олоферна. По мнению экспертов, находка может датироваться 1600 годом и принадлежать кисти Караваджо.

Итальянский художник написал две версии «Юдита. Обезглавление Олоферна». Одна из них выставлена в Национальной галерее античного искусства в Риме, другая исчезла спустя примерно 100 лет после того, как была написана.

Французский искусствовед Эрик Туркуин, реставрировавший первую версию, говорит, что состояние находки отличное, особенно учитывая условия, в которых она находилась.

Искусствоведы оценили обнаруженную картину в 150 млн евро. Однако у экспертов все еще остаются сомнения в авторстве работы.

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Напомним, картину известного художника Винсента Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $190,4 млн. Из-за холста возник спор между продавцом и наследниками предыдущего владельца.

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