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Семья случайно нашла на чердаке картину за 135 млн долларов
Холст был покрыт пылью и паутиной, однако после исследования специалисты предположили, что его мог создать знаменитый итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо.
Написанная примерно 400 лет назад картина итальянского художника Микеланжело Караваджо была случайно обнаружена на чердаке дома во Франции.
Об этом сообщает Antena 3 CNN.
Холст обнаружили случайно: владелец дома, желая понять, откуда именно капает вода с потолка, поднялся на чердак, где никогда раньше не был.
Там он и увидел старую картину, на которой была изображена библейская сцена: иудейская вдова Юдита обезглавливает ассирийского полководца Олоферна. По мнению экспертов, находка может датироваться 1600 годом и принадлежать кисти Караваджо.
Итальянский художник написал две версии «Юдита. Обезглавление Олоферна». Одна из них выставлена в Национальной галерее античного искусства в Риме, другая исчезла спустя примерно 100 лет после того, как была написана.
Французский искусствовед Эрик Туркуин, реставрировавший первую версию, говорит, что состояние находки отличное, особенно учитывая условия, в которых она находилась.
Искусствоведы оценили обнаруженную картину в 150 млн евро. Однако у экспертов все еще остаются сомнения в авторстве работы.
Напомним, картину известного художника Винсента Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $190,4 млн. Из-за холста возник спор между продавцом и наследниками предыдущего владельца.