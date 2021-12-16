Семья установила рождественскую елку, в которой сидела полутораметровая ядовитая змея (видео)

Семья установила рождественскую елку, в которой сидела полутораметровая ядовитая змея (видео)

Ситуацию спасли домашние коты.

Семья Роба Уайлда, британского биржевого трейдера, проживающего в Южной Африке, нарядила рождественскую елку в канун праздника.

Рождественское дерево простояло несколько часов, когда жена Роба заметила необычное поведение двух домашних кошек. Они смотрели на дерево долгое время, пишет CNN.

Когда мужчина раздвинул украшения, он обнаружил там смертельно опасную змею бумсланг – одну из самых ядовитых в Африке. Ее яд вызывает кровотечение и способен убить человека даже в малых дозах.

Мужчина вызвал змеелова. После приезда змеелову удалось снять ее с дерева с помощью специальных щипцов. Длина земноводного достигала полутора метров.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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