Семью госпитализировали после рождественского ужина: мать и дочь умерли — что они ели

В Италии 15-летняя девочка и ее мать погибли после рождественского ужина.

Об этом пишет итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

Вся семья из 3 человек ранее обратилась в отделение неотложной помощи, где врачи заподозрили пищевое отравление. Медики не сочли их состояние настолько серьезным, чтобы требовать госпитализации. Потому всех отправили домой.

Согласно предварительным выводам, все члены семьи почувствовали себя плохо после рождественского ужина, во время которого на столе были грибы и морепродукты.

Мать и дочь дважды посещали отделение неотложной помощи и дважды отправлялись домой с диагнозом простого гастроэнтерита. Они вернулись в третий раз из-за постоянной мучительной боли, но было уже слишком поздно.

В субботу днем состояние 15-летней девушки резко ухудшилось. Ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы, где она скончалась в субботу вечером. Через несколько часов, в воскресенье утром, в той же больнице скончалась ее 50-летняя мать. 55-летний отец девочки находится в больнице в тяжелом состоянии. По данным газеты, на встрече присутствовало еще до 15 человек, но они не сообщали ни о каких симптомах.

